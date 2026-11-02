kobi'ler için yeni nefes: tobb nefes kredisi başvuruları 3 kasım'da başlıyor

TOBB Nefes Kredisi başvuruları 3 Kasım 2026'da başlıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında KOBİ'lere finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen yeni TOBB Nefes Kredisi için başvuru süreci 3 Kasım 2026 Salı günü başlayacak. Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, desteğin üyeler ve KOBİ'ler için önemli bir finansman imkânı sunduğunu vurguladı.

kredi tutarı, başvuru kapsamı ve hedefler:

Önceki dilimlerde 45 milyar TL kredi kullandırılan Nefes Kredisi paketine, bu yeni dilimle birlikte 50 milyar TL ilave kredi sağlanması hedefleniyor. TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmeler için firma başına azami kredi limiti 5 milyon TL olarak belirlendi. Bu yıl daha önce Nefes Kredisi kullanan işletmeler de toplam tutarı 5 milyon TL'ye tamamlayacak şekilde ilave kredi kullanabilecekler.

vade, faiz oranları ve kullandırılacak bankalar:

Kredilerde en fazla 48 ay vade uygulanacak ve paket kapsamında 6 ay anapara ödemesiz dönem imkânı bulunacak. Faizlendirme, 24 aya kadar vadelerde yıllık yüzde 36, 24 ayı aşan vadelerde yıllık yüzde 34 şeklinde belirlendi. Krediler şu bankalar aracılığıyla kullandırılacak: Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası, DenizBank, Türkiye Garanti Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, QNB ve Ziraat Katılım Bankası.

bursa ticaret borsası'nın değerlendirmesi ve çağrı:

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, işletmelerin nakit akışını yönetebilmesi, yatırımlarını sürdürebilmesi ve ticari faaliyetlerine kesintisiz devam edebilmesi için uygun koşullarda finansmana erişimin önemine dikkat çekti. Özhan, TOBB Nefes Kredisi'nin yeniden devreye alınmasının bu açıdan değerli olduğunu belirterek üyeleri ve KOBİ'leri başvuru sürecini takip etmeye ve sunulan finansman imkânından yararlanmaya davet etti.

Başkan Özhan ayrıca, paketin hayata geçirilmesine öncülük eden Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Kredi Garanti Fonu'na, katkı sağlayan bankalara ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti. Özhan, üyelerin önünü açan ve üretimi destekleyen her adımın ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

BURSA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İBRAHİM ÖZHAN, 3 KASIM’DA BAŞVURULARI BAŞLAYACAK TOBB NEFES KREDİSİ’NİN ÜYELER VE KOBİ’LER İÇİN ÖNEMLİ BİR FİNANSMAN İMKÂNI SUNDUĞUNU BELİRTEREK, İŞLETMELERİ BU DESTEKTEN YARARLANMAYA DAVET ETTİ.