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Kura'ya yaşam takviyesi: 300 bin yavru sazan suyla buluştu

Ardahan'da 2026 proje kapsamında Altaş Köyü'nde düzenlenen törende Kura Nehri'ne 300 bin sazan yavrusu bırakıldı; amaç sucul ekosistemi güçlendirmek.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 17:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Kura'ya yaşam takviyesi: 300 bin yavru sazan suyla buluştu

Altaş Köyü mevkiinde toplu bırakma töreni:

2026 yılı Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında, Ardahan'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yetiştirilen sazan yavruları Kura Nehri'ne salındı. Törene Vali Ömer Hilmi Yamlı katıldı ve Altaş Köyü mevkiinde gerçekleştirilen uygulamayla nehre toplu olarak yavru bırakımı yapıldı.

Uygulamada toplam 300 bin sazan yavrusu suyla buluşturuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yavru balıkların sağlıklı bir şekilde suya aktarılması ve adaptasyon süreçlerinin izlenmesi için koordineli çalışma yürüttü.

projenin hedefleri ve beklentiler:

Vali Yamlı, törende yaptığı açıklamada Ardahan'ın tarım ve hayvancılığın yanı sıra sucul kaynaklardaki çeşitliliği de korumayı amaçladıklarını belirtti. Yamlı, şehirde 1 milyondan fazla yavru sazanı dereler, göller ve göletlere bırakarak balık varlığının sürdürülmesini hedeflediklerini vurguladı.

Gerçekleştirilen çalışma ile nehirdeki balık popülasyonunun desteklenmesi ve sucul ekosistemin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Projenin sürdürülebilir balıkçılığa katkı sağlaması ve bölgedeki ekolojik dengenin korunmasına olumlu yansıması bekleniyor.

2026 YILI &quot;SU KAYNAKLARININ BALIKLANDIRILMASI PROJESİ&quot; KAPSAMINDA SAZAN YAVRULARI KURA NEHRİYLE...

2026 YILI "SU KAYNAKLARININ BALIKLANDIRILMASI PROJESİ" KAPSAMINDA SAZAN YAVRULARI KURA NEHRİYLE BULUŞTURULDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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