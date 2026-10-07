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kurtalan'da asayiş ve güvenlik değerlendirmesi yapıldı

Kurtalan'da Kaymakam Salih Başara başkanlığında yapılan toplantıda asayiş, vatandaşların can ve mal güvenliği ile yürütülen tedbirler ele alındı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

kurtalan'da asayiş ve güvenlik değerlendirmesi yapıldı

Kurtalan'da asayiş ve güvenlik toplantısı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Kaymakam Salih Başara başkanlığında ilçenin genel asayiş ve güvenlik durumu değerlendirildi. Toplantı, kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi ve ilçedeki huzurun sürdürülebilirliği ile vatandaşların güvenliğine odaklandı.

Toplantının gündemi:

Toplantıda öncelikli olarak ilçedeki huzur ve güven ortamının devamlılığı ele alındı. Katılımcılar, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için yürütülen ve planlanan uygulamaları, mevcut güvenlik tedbirlerinin etkinliğini ve ihtiyaç duyulan ilave önlemleri detaylı biçimde görüştü.

Katılımcılar ve sonuç odaklı değerlendirme:

Görüşmeye ilçe emniyet ve jandarma birim amirleri ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. Toplantıda son dönemde meydana gelen asayiş olayları, alınan tedbirler ve önümüzdeki döneme ilişkin yürütülecek çalışmalar üzerinde duruldu. Yapılan değerlendirmeler ve sunulan öneriler dikkate alınarak, uygulamaların koordineli şekilde sürdürülmesi kararlaştırıldı. Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini sunmasının ardından sona erdi.

KURTALAN’DA GENİŞLETİLMİŞ ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KURTALAN’DA GENİŞLETİLMİŞ ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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