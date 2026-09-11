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Kurtarıcı esnafın müdahalesi: boğazına mısır kaçan 13 yaşındaki çocuk kurtuldu

Esenyurt'ta 9 Eylül akşamı boğazına mısır kaçan 13 yaşındaki çocuk, esnaf Bayram Cihangir'in Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kurtarıcı esnafın müdahalesi: boğazına mısır kaçan 13 yaşındaki çocuk kurtuldu

Olayın özeti

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi'nde 9 Eylül Çarşamba akşamı saat 23.00 sıralarında boğazına yabancı cisim kaçan bir çocuk, çevredeki esnaf tarafından yapılan müdahaleyle kurtarıldı. Olayı gören esnaf Bayram Cihangir Heimlich manevrası uygulayarak boğazdaki cismi çıkardı; yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı ve çocuğun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olay anı:

Kayıtlarda, 13 yaşındaki çocuğun can havliyle işletme önüne koştuğu ve oturan esnafa yaklaşarak boğazını işaret ettiği görülüyor. Cihangir vakit kaybetmeden yerinden kalkıp müdahale ediyor; birkaç saniye içinde yapılan uygulama ile boğazdaki mısır parçası dışarı çıkıyor. Görüntüler, müdahalenin hızlı ve etkili gerçekleştiğini gösteriyor.

Kurtaranın anlatımı:

O müdahaleyi yapan Bayram Cihangir, olayı şu sözlerle aktardı: "Biz zaten burada oturuyorduk. Kayınbiraderimle muhabbet ediyorduk. Derken, bir çocuk ileriden koşarak geldiğini gördüm. Sadece boğazını gösterdiği bir hareket yaptı. Ben hemen anladım ve çocuğa Heimlich Manevrasını yaptım. Zaten çocuğun boğazına takılan cisim hemen çıktı. Baktığımızda mısır yemişti. Boğazına mısır girdiği için nefes alamıyordu. Çocuğu kurtarmış olduk bir de su ikram etmiş olduk. Çocuk kendine geldi ardından teşekkür edip gitti".

İlkyardımın önemi:

Cihangir, manevrayı askerlik sırasında öğrendiğini ve üç çocuk babası olduğu için bu tür müdahalelere hazırlıklı olduğunu belirtti: "Bunu zaten bize askerlik yaptığımız dönemde öğretmişlerdi... Ben de üç çocuk babası olduğum için aşağı yukarı biliyorum bunları. O yüzden öğrenilmesi gerekiyor." Olay, basit ilk yardım bilgisinin hayati fark yaratabileceğini, boğulma gibi acil durumlarda hızlı müdahalenin önemini ortaya koyuyor.

Görgü ve güvenlik kameralarıyla kayıt altına alınan olayda, çocuğun müdahale sonrası kendine geldiği, su içirildiği ve teşekkür ederek ayrıldığı bildirildi.

Esenyurt’ta boğazına cisim kaçan 13 yaşındaki çocuk Heimlich manevrasıyla böyle...

Esenyurt’ta boğazına cisim kaçan 13 yaşındaki çocuk Heimlich manevrasıyla böyle kurtarıldı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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