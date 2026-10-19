Van Gölü'nde pembe buluşma: allı turnalar Erçek Gölü'nde yoğun konaklama yaptı

Erçek Gölü'nde gökyüzü ve su yüzeyi pembeye büründü

Bu yıl iklimsel şartlar nedeniyle beklenenden geç gelen allı turnalar (flamingolar), konaklama noktası Erçek Gölü Sulak Alanı çevresinde yoğun bir topluluk oluşturdu. Pembe ve beyaz tüyleriyle dikkat çeken kuşların su üzerindeki süzülüşleri ve toplu beslenme hareketleri, bölgeyi ziyaret eden doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için benzersiz kareler yarattı.

Erçek Gölü, kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz göç rotası üzerinde bulunması, zengin besin yapısı ve sığ suları sayesinde flamingolar için ideal bir mola noktası sunuyor. Havzada bu sezon da binlerce allı turnanın bir arada görülmesi, alanın uluslararası ölçekteki önemini yeniden gözler önüne serdi.

Göç takvimi ve iklimin etkileri:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Merkezi yetkilileri, allı turnaların geleneksel gelme zamanlarında kayma yaşandığını belirtiyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ekonomik ve bilimsel gözlemlerini, flamingoların hava koşullarını adeta öngördüğüne dair benzetmeyle paylaştı. Aslan, flamingoların eskiden Nisan'ın başlarında bölgeye ulaşıp Ekim'in sonlarında ayrıldıklarını, ancak iklimdeki değişimle bu takvimde kaymalar görüldüğünü vurguladı.

Bu yıl baharda sayıları azalan flamingoların, şimdi göç hazırlığına başlamasıyla birlikte sulak alanlarda yeniden yoğunlaştığı görüldü. Aslan, bazı kafilelerin yıllara göre farklılık gösterebildiğini, küresel ısınma eğilimi sürdüğü sürece kış aylarında da daha fazla allı turna konaklamasının mümkün olabileceğini ifade etti.

Yerel ekosistem ve toplumsal ilgi:

Erçek Gölü havzası, sadece flamingolar için değil, çok sayıda sucul yaban hayvanı türü için de önemli bir yaşam alanı. Bölgedeki zenginlik, doğa fotoğrafçılığına ve kuş gözlemine ilgiyi artırıyor; aynı zamanda koruma çalışmalarının önemini de hatırlatıyor. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Merkezi, havzadaki yaban hayatının korunması ve gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için izleme ve koruma faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtiyor.

Yerel halk ve ziyaretçiler, Karakündüz mevkiinden başlayan bölgede yoğunlaşan allı turna gruplarını izleyerek, doğanın mevsimsel ritminde gözle görülür değişimleri deneyimliyor. Bu pembe şölen, hem görsel bir zenginlik sunuyor hem de iklim değişikliğinin yerel ekosistemler üzerindeki etkilerini gözlemleme fırsatı veriyor.

ALLI TURNALAR (FLAMİNGOLAR), KONAKLAMA NOKTALARI OLAN ERÇEK GÖLÜ SULAK ALANI'NDA GÖKYÜZÜNÜ VE SU YÜZEYİNİ ADETA PEMBE BİR ŞÖLENE BÜRÜDÜ.