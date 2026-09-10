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Kurtuluş coşkusu Bursa'da tarihi belediye binasında canlandı

Bursa'nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 104. yılı etkinliği Orhangazi Parkı'nda konser ve gösteriler başladı; gaziler bayrağı Tarihi Belediye Binası'na taşıdı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 21:29

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Kurtuluş coşkusu Bursa'da tarihi belediye binasında canlandı

Kurtuluş coşkusu Bursa'da tarihi belediye binasında canlandı

Bursa'nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlamaları, kent merkezindeki Orhangazi Parkı'nda düzenlenen törenle başladı. Etkinlik, işgalin sona erdiği anı sembolik olarak canlandırmak amacıyla gerçekleştirildi; 2 yıl 2 ay 2 gün süren işgalin ardından gelen kurtuluş gününün anılması programın odağındaydı.

Tören programı ve katılımcılar:

Günün programı, Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa Mehteran Takımı konserleriyle açıldı; devamında Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibinin gösterisi yer aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlamalara, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba adına Başkanvekili Numan Çakır, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kamil Bayramiç, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, şehit ve gazi aileleri derneklerinin üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kurtuluş anının yeniden canlandırılması:

Programın ilerleyen bölümünde, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyeleri ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenleyerek Tarihi Belediye Binası'na geldi. Gazilerin gelişi vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı; törende önce İstiklal Marşı okundu, ardından gaziler tarafından Türk bayrağı Tarihi Belediye Binası'na asıldı.

Kurtuluş sahnesi sırasında milis kuvvetlerini temsil eden grup, bayrağı öperek Büyükşehir Belediye Başkanvekili Numan Çakır'a teslim etti. Bayrak tesliminin ardından Çakır, gazilere çiçek takdim etti. Tören, okunan sela ile sona erdi ve katılımcılar, kurtuluşun yıl dönümünü anmanın simgesel ritüellerini tamamlamış oldu.

BURSA&#039;NIN YUNAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104&#039;ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI ORHANGAZİ PARKI&#039;NDA...

BURSA'NIN YUNAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI ORHANGAZİ PARKI'NDA DÜZENLENEN TÖRENLE BAŞLADI. 2 YIL 2 AY 2 GÜN SÜREN İŞGALİN SONA ERMESİNİN YIL DÖNÜMÜNDE, KURTULUŞ GÜNÜ SEMBOLİK OLARAK YENİDEN CANLANDIRILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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