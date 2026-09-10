Bursa 2030 vizyonunu cumhurbaşkanıyla paylaştı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan cumhurbaşkanına sunum

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede BTSO'nun kentin ekonomik ve sosyal gelişimine yön veren öncelikleri ile 2030 hedefleri değerlendirildi.

görüşmenin içeriği:

Burkay, toplantıda BTSO'nun 2030 Vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar, hayata geçirilen projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik öncelikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Sunumda üretim, ihracat, nitelikli iş gücü ve şehir içi dönüşüm projelerinin önemi öne çıktı.

burkay'ın değerlendirmesi:

Görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında Burkay, yaptıkları sunumu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğine vurgu yaptı. Burkay şöyle belirtti: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek, Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın 2030 Vizyonu kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar ile hayata geçirdiğimiz projeleri arz ettik. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda; Bursa’mızın geleceğine yön veren strateji ve projelerimizle şehrimizin ülkemizin öncü kentlerinden biri olma kimliğini daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Nazik kabulleri, yakın ilgileri ve kıymetli destekleri için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

Toplantı, BTSO ile merkezi yönetim arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve Bursa'nın uzun vadeli planlarının ülke gündemiyle uyumlu hale getirilmesi yönündeki kararlılığı bir kez daha ortaya koydu.

BTSO BAŞKANI İBRAHİM BURKAY, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜ