Dolar 48,4889 +0,01%
Euro 56,4317 -0,12%
Bist 14.393,85 -0,77%
Altın Gram 6.810,75 -2,06%
EUR/USD 1,1614 -0,21%
Brent Petrol 107,82 +6,53%
--°

Bursa 2030 vizyonunu cumhurbaşkanıyla paylaştı

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ederek 2030 Vizyonu kapsamında yürütülen strateji ve projeleri sundu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 22:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bursa 2030 vizyonunu cumhurbaşkanıyla paylaştı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan cumhurbaşkanına sunum

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Ankara ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmede BTSO'nun kentin ekonomik ve sosyal gelişimine yön veren öncelikleri ile 2030 hedefleri değerlendirildi.

görüşmenin içeriği:

Burkay, toplantıda BTSO'nun 2030 Vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar, hayata geçirilen projeler ve önümüzdeki döneme ilişkin stratejik öncelikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu. Sunumda üretim, ihracat, nitelikli iş gücü ve şehir içi dönüşüm projelerinin önemi öne çıktı.

burkay'ın değerlendirmesi:

Görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında Burkay, yaptıkları sunumu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğine vurgu yaptı. Burkay şöyle belirtti: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek, Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın 2030 Vizyonu kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar ile hayata geçirdiğimiz projeleri arz ettik. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda; Bursa’mızın geleceğine yön veren strateji ve projelerimizle şehrimizin ülkemizin öncü kentlerinden biri olma kimliğini daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Nazik kabulleri, yakın ilgileri ve kıymetli destekleri için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

Toplantı, BTSO ile merkezi yönetim arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve Bursa'nın uzun vadeli planlarının ülke gündemiyle uyumlu hale getirilmesi yönündeki kararlılığı bir kez daha ortaya koydu.

BTSO BAŞKANI İBRAHİM BURKAY, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜ

BTSO BAŞKANI İBRAHİM BURKAY, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜ

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de servis ücretleri kilometreye göre yeni tarifeyle açıklandı
images

boyraz darende programında üyelerle buluştu
images

Kurtuluş coşkusu Bursa'da tarihi belediye binasında canlandı
images

Bangkok'ta büyükelçilik önünde İsrailli turistlere tepki

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Memleketinde Erdoğan'dan birlik ve seçim vurgusu

Rize'de birlik çağrısı: Güneysu'da Erdoğan'dan seçim vurgusu

İsmail Kartal görevinden ayrıldı: kulübün önünü açma kararı

Kayseri'de servis ücretleri kilometreye göre yeni tarifeyle açıklandı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı