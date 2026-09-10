Kurtuluş coşkusu kültürpark’ta: Model ve Çok Güzel Hareketler 2 sahnede

İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 9 Eylül coşkusu

İzmir’in 104’üncü kurtuluş yıl dönümü, 95. İzmir Enternasyonal Fuarı programına taşındı; Kültürpark, gün boyu süren kutlamalarla dolup taştı. İzfaş tarafından düzenlenen fuarın 9 Eylül akşamı etkinlikleri, kentin dört bir yanındaki coşkuyu Kültürpark’a taşıdı ve yerel izleyiciler ücretsiz etkinliklerle buluştu.

Model ile müzik dolu bir akşam:

Çim Konserleri sahnesinde uzun yıllar sonra yeniden bir araya gelen Model grubu, binlerce İzmirliyle birlikte sahne aldı. Grup solisti Fatma Turgut, kurtuluş yıl dönümünde İzmir’de sahne almanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, 'Biliyorsunuz Model grubu İzmirli. 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu gibi önemli ve şahane bir günde burada olmaktan, karşınızda olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Çok heyecanlıyız gerçekten' dedi.

Kısa süre önce tekrar bir araya gelen ekip, 'Pembe Mezarlık', 'Değmesin Ellerimiz', 'Dağılmak İstiyorum' ve 'Antidepresan Gülümsemesi' gibi unutulmaz parçalarını seslendirdi. Konser boyunca Çim Konserleri alanı adeta dev bir koroya dönüştü; izleyicilerin yoğun ilgisi ve alkışlarıyla performans tamamlandı.

Tiyatroda kahkaha ve izleyici katılımı:

Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alan Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, 9 Eylül’e özel skeçleri ve doğaçlama bölümleriyle salonu dolduran seyircilerden büyük alkış aldı. Gösteride güncel olaylardan günlük yaşam kesitlerine uzanan skeçler izlendi ve izleyiciler gösterinin bir parçası haline getirildi.

Fuar ziyaretçileri, etkinliklerin ücretsiz düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Salonları dolduran izleyicilerden gelen görüşlerde etkinliklerin erişilebilirliği ve ücretsiz sunulmasının vurgulandığı görüldü.

İzleyicilerin duyguları ve geri bildirimleri:

Etkinliğe katılanlar arasında 12 yaşındaki Alya Şen canlı izlemekten duyduğu mutluluğu paylaşarak, 'Şimdi canlı olarak izlemek olmak beni çok mutlu ediyor ve çok heyecanlandırıyor. Böyle bir etkinliği bizlerle buluşturduğu için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum' dedi. Diğer izleyiciler de ücretsiz erişimden memnuniyetlerini belirtti; Zeynep Özdemir ve Rabia Özdamar gibi katılımcılar belediyeye teşekkür etti.

Genç izleyicilerden Elif Ecrin Subaşı gösterinin kendisini heyecanlandırdığını, Cansu Eroğlu ise öğrenci olarak ücretsiz etkinliklerin kendileri için büyük fırsat olduğunu ifade etti. Ailelerle gelenler de düzenli tiyatro takipçisi olduklarını ve etkinliklerin sürmesini dilediklerini belirtti.

Fuar programı ve gelecek etkinlikler:

İzmir Enternasyonal Fuarı’ndaki konser ve sahne etkinlikleri önümüzdeki günlerde de devam edecek. Çim Konserleri programında 10 Eylül’de Gülşen, 11 Eylül’de Teoman ve 12 Eylül’de Semicenk sahne alacak. Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda ise 10 Eylül’de Doğan Akdoğan ve Rüştü Onur Atilla sunumuyla 'Abur Cubur Show', 11 Eylül’de Atakan Çelik ve Safa Sarı’nın yer aldığı 'Sonkiüçdört', 12 Eylül’de ise Binnur Kaya ve Mert Fırat’ın rol aldığı 'İki Kişilik Oyun' izleyiciyle buluşacak.

Folkart ana sponsorluğunda gerçekleşen fuar, 13 Eylül’e kadar her gün 16.00-23.00 saatleri arasında Kültürpark’ta ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

UZUN YILLAR SONRA YENİDEN BİR ARAYA GELEN MODEL GRUBU, ÇİM KONSERLERİ SAHNESİNDE BİNLERCE İZMİRLİYLE BULUŞTU.