TV+ eylülde Anne Hathaway, Zendaya ve Margot Robbie'yi ağırlıyor

TV+’ta eylül ayı: yıldız isimler ve yeni yapımlar

İçerik platformu TV+, eylül ayında dünya çapında tanınan oyuncuları bir araya getiren sinema filmlerinden yeni dizilere uzanan geniş bir seçkiyi izleyicilerle buluşturuyor. Ay boyunca hem gişe yapımları hem de HBO Max’tan devralınan diziler platformun kütüphanesine ekleniyor.

aylık takvim:

2 Eylül – The Drama

9 Eylül – Wuthering Heights, 4 Blocks Zero

10 Eylül – Transformers One, The SpongeBob Movie: The Sponge Out of Water, Trap

17 Eylül – Mother Mary, Colin From Accounts

30 Eylül – Sonic 3

Ayrıca kütüphaneye eklenen diğer başlıklar arasında Sleeping Dogs, Elevation, The Bricklayer ve The Duke bulunuyor.

öne çıkan yapımlar ve kısa notlar:

Mother Mary, David Lowery tarafından yazılıp yönetilen ve vizyona girdikten yalnızca dört ay sonra platforma eklenen bir yapım. Filmde Anne Hathaway uzun süre sonra sahnelere dönmeye hazırlanan ünlü bir pop yıldızı rolünde; Michaela Coel ise onun geçmişten tanıdığı bir moda tasarımcısını canlandırıyor. Film, müzik dünyasının parıltılı yüzü ardındaki karmaşık ilişkilere odaklanıyor ve 17 Eylül itibarıyla izlenebilecek.

İngiliz edebiyatının klasiklerinden uyarlanan Wuthering Heights (Uğultulu Tepeler) ise 9 Eylül tarihinde ekleniyor. Margot Robbie ve Jacob Elordi’nin rol aldığı bu versiyon, hikâyenin tutku ve intikam temalarını ekrana taşımayı sürdürüyor.

The Drama, 2 Eylülde kütüphaneye giriyor; Zendaya ve Robert Pattinson’ın başrollerini paylaştığı film, evlenmek üzere olan bir çiftin sırlarını ve itiraflarını merkezine alıyor.

Transformers One (gösterim başlangıcı 10 Eylül) serinin geçmişine dönerek Optimus Prime ve Megatron’un yakın dost oldukları dönemleri anlatıyor. Aynı gün ayrıca animasyon filmi The SpongeBob Movie: The Sponge Out of Water ve M. Night Shyamalan imzalı Trap de izleyiciyle buluşuyor.

Platform, HBO Max kaynaklı içeriklere de yer veriyor; örneğin Frank Grillo’nun rol aldığı Werewolves ile suç ve dramı harmanlayan 4 Blocks Zero (9 Eylül) eylülde öne çıkan diziler arasında yer alıyor.

animasyon ve diğer türler:

Çocuklara ve animasyonsever yetişkinlere yönelik olarak The SpongeBob Movie: The Sponge Out of Water ve Sonic 3 (30 Eylül) gibi yapımlar platforma ekleniyor. Sonic 3, Sonic, Knuckles ve Tails’in Shadow gibi yeni rakiplerle karşılaşmasını konu alıyor.

Son olarak, dram-komedi türündeki Colin From Accounts (17 Eylül) ve Russell Crowe’un başrolünde olduğu Sleeping Dogs, Anthony Mackie’li Elevation, Aaron Eckhart’lı The Bricklayer ve Jim Broadbent ile Helen Mirren’ı bir araya getiren The Duke gibi yapımlar da eylül takviminde yer alıyor. İzleyiciler ay boyunca bu seçkiden dilediklerini platform üzerinden takip edebilecek.

TV+, EYLÜL AYINDA DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZLARI BULUŞTURAN FİLMLERDEN YENİ DİZİLERE KADAR ZENGİN BİR İÇERİK SEÇKİSİNİ İZLEYİCİLERLE BULUŞTURUYOR.