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Kuruçay'da sam bağlarda verim kaybına neden oldu, üreticiler çözüm istiyor

Yozgat’ın Çekerek ilçesi Kuruçay köyünde sam hastalığı üzüm rekoltesini düşürdü; üreticiler yüzde 60 kayıp bildirdi ve teknik destek bekliyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:34

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuruçay'da sam bağlarda verim kaybına neden oldu, üreticiler çözüm istiyor

Kuruçay bağlarında rekolte daraldı:

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Kuruçay köyünde, bağlarda etkili olan sam hastalığı bu sezon üretimi önemli ölçüde düşürdü. İlçenin bazı bölgelerinde yüksek verim alınırken, Kuruçay ve çevresindeki bağlarda yaşanan kayıp, üreticileri mağdur etti.

Üreticinin tanıklığı:

Geleneksel yöntemlerle pekmez üreten annesine yardım etmek için köye gelen Murat Gençaslan, bu yıl bağlarda ürünün büyük kısmını dalında bırakmak zorunda kaldıklarını söyledi. Gençaslan sözlerini şöyle aktardı: "Üzümümüzde hastalık var; hemen hemen yüzde 60’ını bağda bıraktık, getirdiğimiz üzüm yüzde 30 ile 40 arasında kaldı. Biz genelde bağımıza iyi bakar, yüzde 50 civarında güzel ve düzgün verim alırdık. Üzümlerimiz böyle kara kuru olmazdı. Bu sene üzümlerimizi sam vurdu. Normalde çok kaliteli ürün elde ederdik. ’Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur’ derler; biz her sene olduğu gibi bu sene de baktık ama yeterli verim alamadık. Üzümler karardı, her sene dolan vagonumuz bu yıl dolmadı."

Yetki ve çözüm beklentisi:

Bölgedeki üreticiler, bağlardaki hastalığın yayılmaması ve önümüzdeki sezonda benzer kayıpların yaşanmaması için yetkililerden ve ilçe tarım müdürlüklerinden teknik destek talep ediyor. Üreticiler, erken teşhis, yayılımın kontrolü ve uygun bakım uygulamaları konusunda rehberlik gerektiğini vurguluyor.

Yetkililerin sahada inceleme yapması ve üreticilere zamanında bilgi ve ilaç desteği sağlaması, Kuruçay'daki bağların toparlanması açısından kritik görülüyor.

YOZGAT&#039;IN ÇEKEREK İLÇESİNE BAĞLI KURUÇAY KÖYÜNDE, BAĞLARDA ETKİLİ OLAN &#039;SAM HASTALIĞI&#039; ÜZÜM...

YOZGAT'IN ÇEKEREK İLÇESİNE BAĞLI KURUÇAY KÖYÜNDE, BAĞLARDA ETKİLİ OLAN 'SAM HASTALIĞI' ÜZÜM ÜRETİCİSİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ. İLÇENİN BAZI BÖLGELERİNDE YÜKSEK VERİM ELDE EDİLİRKEN, KURUÇAY VE ÇEVRESİNDEKİ BAĞLARDA YAŞANAN REKOLTE KAYBI ÜRETİCİLERİ MAĞDUR ETTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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