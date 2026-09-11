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Kuşadası soruşturmasında göçmen kaçakçılığına karışan dört zanlı daha tutuklandı

Kuşadası'nda 20 Ağustos'taki göçmen kaçakçılığı soruşturmasında, olayla bağlantılı dört şüpheli daha yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kuşadası soruşturmasında göçmen kaçakçılığına karışan dört zanlı daha tutuklandı

Operasyonla yeni tutuklamalar

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu belirlenen Y.T., K.G., C.Ç. ve H.B.Ü. isimli dört şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ve önceki yakalamaların kronolojisi:

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, göçmen kaçakçılığı olayı 20 Ağustos 2026 tarihinde meydana geldi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 21 Ağustos tarihinde A.A. ve M.N.J. isimli iki şüpheliyi yakalamış ve adli makamlarca tutuklanmıştı. Bu ilk iki tutuklamanın ardından soruşturma genişletildi ve olaya bağlantısı tespit edilen dört kişi daha belirlendi.

Soruşturmanın kapsamı ve yasal süreç:

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği tarafından yürütülen çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yetkililer, zanlıların yakalanmasının ardından adli işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü, soruşturmanın bağlantılı diğer kişi ve olaylara göre genişletilerek devam edeceğini bildirdi. Tutuklananların isimleri ve yakalanma tarihleri, soruşturma kayıtlarında korunan unsurlar olarak yetkililerce paylaşıldı.

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA...

AYDIN’IN KUŞADASI İLÇESİNDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA OLAYLA BAĞLANTILI OLDUĞU BELİRLENEN 4 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANARAK TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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