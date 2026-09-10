Kuşadası'nda biberonla bakılan beş yavru kedi korumaya alındı

Kuşadası Belediyesi müdahalesi

Kuşadası Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakta bulunan 5 yavru kediyi korumaya aldı. Davutlar Mahallesi'ndeki boş bir arsada sürekli miyavlayan yavru kedileri gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

bulunuşu ve merkeze ulaştırılması:

İhbar üzerine bölgeye giden Kuşadası Belediyesi'nin Haybulans ekipleri, annelerinin terk ettiği yavru kedileri alarak Davutlar Kedi Kısırlaştırma Merkezi'ne getirdi. Burada veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kediler korumaya alındı ve bakıma başlandı.

bakım süreci ve hayvan severlere uyarı:

Veterinerler yavru kedileri biberonla besleyip, gerekli kontrollerini yapıyor. Kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, 2 aylık olduklarında sıcak bir yuvaya kavuşturulmak üzere sahiplendirilecekleri aktarıldı.

Kuşadası Belediyesi Veteriner Hekimi Ceren Yağmur Aktaş, 'Şu an yavrularımızın sağlık durumu çok iyi. Onları biberonla besleyip, gerekli her türlü bakımlarını yapıyoruz. Anneleri olmadığı için onlara sahip çıktık. Ancak buradan hayvan severleri uyarmak istiyorum. Sokakta yavru kedi veya kediler gördüğünüzde lütfen çıplak elle dokunmayın. Eğer annelerinin olmadığından eminseniz yanlarına yaklaşın. Aksi taktirde yavru kedilerin üzerine insan kokusu sineceği için anneleri tarafından terk edilebilirler.' diye konuştu.

KUŞADASI BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, SOKAKTA BULUNAN 5 YAVRU KEDİYİ KORUMAYA ALDI.