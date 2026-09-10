Dolar 48,4920 +0,01%
Euro 56,5549 +0,09%
Bist 14.442,18 -0,44%
Altın Gram 6.919,39 -0,50%
EUR/USD 1,1640 +0,01%
Brent Petrol 102,09 +0,87%
--°

Kuşadası'nda biberonla bakılan beş yavru kedi korumaya alındı

Kuşadası Belediyesi ekipleri Davutlar Mahallesi'nde bulunan 5 yavru kediyi alarak Davutlar Kedi Kısırlaştırma Merkezi'ne getirdi; biberonla bakılan kediler 2 aylık olunca sahiplendirilecek.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 10:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kuşadası'nda biberonla bakılan beş yavru kedi korumaya alındı

Kuşadası Belediyesi müdahalesi

Kuşadası Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokakta bulunan 5 yavru kediyi korumaya aldı. Davutlar Mahallesi'ndeki boş bir arsada sürekli miyavlayan yavru kedileri gören vatandaşlar durumu belediyeye bildirdi.

bulunuşu ve merkeze ulaştırılması:

İhbar üzerine bölgeye giden Kuşadası Belediyesi'nin Haybulans ekipleri, annelerinin terk ettiği yavru kedileri alarak Davutlar Kedi Kısırlaştırma Merkezi'ne getirdi. Burada veterinerler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kediler korumaya alındı ve bakıma başlandı.

bakım süreci ve hayvan severlere uyarı:

Veterinerler yavru kedileri biberonla besleyip, gerekli kontrollerini yapıyor. Kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, 2 aylık olduklarında sıcak bir yuvaya kavuşturulmak üzere sahiplendirilecekleri aktarıldı.

Kuşadası Belediyesi Veteriner Hekimi Ceren Yağmur Aktaş, 'Şu an yavrularımızın sağlık durumu çok iyi. Onları biberonla besleyip, gerekli her türlü bakımlarını yapıyoruz. Anneleri olmadığı için onlara sahip çıktık. Ancak buradan hayvan severleri uyarmak istiyorum. Sokakta yavru kedi veya kediler gördüğünüzde lütfen çıplak elle dokunmayın. Eğer annelerinin olmadığından eminseniz yanlarına yaklaşın. Aksi taktirde yavru kedilerin üzerine insan kokusu sineceği için anneleri tarafından terk edilebilirler.' diye konuştu.

KUŞADASI BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, SOKAKTA BULUNAN 5 YAVRU KEDİYİ KORUMAYA...

KUŞADASI BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, SOKAKTA BULUNAN 5 YAVRU KEDİYİ KORUMAYA ALDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yeşilyurt belediyesi 31 yks derecesini ödülle taçlandırdı
images

Antalya tarımında COP31'le kalıcı dönüşüm hedefleniyor
images

Uşak’ta kanalizasyon yenileme çalışmalarıyla altyapı güçlendiriliyor
images

Sahil yolunda risk: Van Gölü kıyısında ağır tonaj ve hız endişesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

12 Eylül'ün gölgesinde: bir mağdurun unutulmayan işkence tanıklığı

Maltepe kent orkestrası Feyzullah mahallesinde nostalji dolu gece sundu

Keli Mahallesi'nde bıçaklı saldırıda eş ve kız yaralandı, şüpheli tutuklandı

Düzce'de öğretmenlere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile okul öncesi yaklaşım aktarıldı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı