Kuşadası'nda çam balı sezonu ilk sağımıyla açıldı

ilk sağım yapıldı:

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'ndeki arılıkta, Karslı gezgin arıcı Musa Güven Şöhret sezonun ilk çam balı sağımını gerçekleştirdi. Bu yıl ülke genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle hasadın biraz geciktiğini belirten Şöhret, arıların petekleri balla doldurduğunu ve dayanıklı bir verimlilik gördüklerini söyledi.

rekolte ve saha gözlemleri:

Şöhret, önceki yıllara kıyasla rekoltede düşüş olduğunu ancak üretimin yine de idare ettiğini vurguladı. İzlenen saha koşullarında yağışların çiçeklenme dönemini etkilediği, bunun da toplu hasat zamanlamasını geciktirdiği gözlemlendi. Arıcı, sezon boyunca hava koşullarının belirleyici olacağını ve üreticilerin hasat takvimlerini buna göre düzenlediğini aktardı.

piyasa ve beklentiler:

Arıcı, çam balı fiyatlarıyla ilgili de bilgi vererek kilogramın 450 - 500 TL bandında satıldığını ifade etti. Ekonomik koşulların fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu söyleyen Şöhret, tüm arıcılara bereketli bir sezon diledi.

Türkiye'nin dünyada çam balı üretiminde öncü bir konumda olduğuna dikkat çeken üretici, bu ürünün yalnızca yurt içinde değil, pek çok ülkeye de gönderildiğini hatırlattı. Sezonun ilerleyen günlerinde verim ve kalitenin netleşeceğini belirtti.

Yerel üreticiler, hasadın başlamasıyla birlikte üretim süreçlerini hızlandırırken, sezonun verimli ve sürdürülebilir geçmesi için hava koşullarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

KUŞADASI’NDA ÇAM BALI SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ARICILAR İLK SAĞIM MESAİSİNE BAŞLADI. DAVUTLAR MAHALLESİ’NDEKİ ARILIĞINDA SEZONUN İLK BAL HASADINI GERÇEKLEŞTİREN KARSLI GEZGİN ARICI MUSA GÜVEN ŞÖHRET, YAĞIŞLAR NEDENİYLE HASADIN GECİKMELİ BAŞLADIĞINI BELİRTTİ.