Kartaldere köyünde tarladan çıkan 1 metre boyundaki kabak ilgi çekti

tarlada şaşırtan keşif:

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Kartaldere köyünde çiftçilik yapan bir vatandaş, gittiği çiftlikte sıra dışı boyutta bir kabakla karşılaştı. Tarla sahibi veya orada bulunan kişi kabakla ilgilenip aldığı örnekleri inceledi.

ölçüm ve fotoğraf kaydı:

Kabağın bulunduğu yerde yapılan ölçümde uzunluğunun 1 metre, ağırlığının ise 38 kilogram olduğu belirlendi. Tarla sahibi dev kabağı fotoğraflayarak anı kaydetti ve ürünün tarlada bırakıldığı yerden alınarak ölçümleri yapıldı.

köydeki tepki:

Ortaya çıkan bu görüntü köyde ve çevrede ilgi uyandırdı; hem çiftçi hem de köy sakinleri büyük şaşkınlık yaşadı. Fotoğraflar anı olarak saklanırken, kabağın boyutu ve ağırlığı dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

ELAZIĞ’DA BİR ÇİFTÇİ TARAFINDAN YETİŞTİRİLEN 1 METRE 38 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDAKİ KABAK, ŞAŞKINLIK OLUŞTURDU