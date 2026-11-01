Meram Bağları sonbaharın renkleriyle hafta sonuna ayrı bir hava kattı

Meram Bağları sonbaharla farklı bir görünüm kazandı

Konya'nın merkezindeki Meram Bağları, sonbaharın gelmesiyle park ve mesire alanlarında sarı ve turuncu tonların hakim olduğu görsel bir güzellik sundu. Ağaçlarda dökülen yapraklar, yürüyüş yollarını ve dinlenme noktalarını mevsime özgü bir atmosfere bürüdü.

Park ve mesire alanlarında yoğunluk:

Pazar günü bölgeye gelen vatandaşlar, özellikle Meram Köprüsü ve dere kenarı çevresinde yoğunluk oluşturdu. Ziyaretçiler yürüyüş yaptı, fotoğraf çekindi ve doğanın renkleri eşliğinde vakit geçirdi. Aileler çocuklarıyla birlikte piknik alanlarını ve etkinlik noktalarını tercih etti.

Etkinlikler ve tercihler:

Dere kenarındaki hareketliliğin öne çıktığı alanlarda bazı ziyaretçiler deniz bisikletleriyle kısa gezintiler yaptı. Diğer gruplar ise banklarda oturup sonbahar manzarasını izlemeyi ve sohbet etmeyi tercih etti. Çocuklar etkinlik alanlarında oyun oynayarak günü renklendirdi.

Yetkililer ve alana gelenler, Meram Bağları'nın sonbaharda sunduğu görselliğin hafta sonu dinlenmesi için cazip bir ortam yarattığını belirtti; alanın temizliği ve düzeni, ziyaretçilere konforlu bir mola imkanı sundu.

KONYA’DA PAZAR GÜNÜNÜ DEĞERLENDİRMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR, BAŞTA MERAM BAĞLARI OLMAK ÜZERE PARK VE MESİRE ALANLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTURDU.