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Kuşadası'nda her pazartesi 1.400 çocuğa ulaşan beslenme desteği

Kuşadası Belediyesi, 2026-2027 eğitim döneminde 6–14 yaş arası 1.400 ihtiyaç sahibi çocuğa haftalık uzman diyetisyen hazırlanan beslenme çantası dağıtıyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 08:54

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EDİTÖR: Emre Koç

Kuşadası'nda her pazartesi 1.400 çocuğa ulaşan beslenme desteği

Belediye dağıtımları 2026-2027 eğitim yılında başladı

Kuşadası Belediyesi, çocukların sağlıklı beslenmesine katkı sunmak ve ihtiyaç sahibi ailelerin bütçelerine destek olmak amacıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı için beslenme çantası dağıtımlarına başladı. Proje, 6-14 yaş arasındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere haftalık destek sağlıyor.

dağıtım ve içerik:

Bu eğitim döneminde toplam 1.400 çocuğa ulaşılması hedeflenen uygulamada paketler, her hafta düzenli olarak velilere teslim ediliyor. Paketler her pazartesi belirlenen dağıtım noktalarından veriliyor ve içeriği uzman diyetisyen tarafından hazırlandığı için çocukların günlük besin gereksinimlerine uygun şekilde planlanıyor. Paketlerde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, süt, su, meyve suyu ve sandviç ekmeği gibi besleyici ürünler yer alıyor.

ailelere ekonomik ve sağlık desteği:

Artan yaşam maliyetleri karşısında ailelerin bütçelerine katkı sağlayan proje, öğrencilerin okul günlerine sağlıklı ve enerjik başlamasına yardımcı oluyor. Uygulama, eğitim dönemi boyunca düzenli olarak sürdürülecek.

KUŞADASI BELEDİYESİ’NİN ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI BESLENMESİNE KATKI SUNMAK VE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN...

KUŞADASI BELEDİYESİ’NİN ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI BESLENMESİNE KATKI SUNMAK VE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN BÜTÇELERİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ BESLENME ÇANTASI DESTEĞİNİN 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DAĞITIMLARI BAŞLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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