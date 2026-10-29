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Kağıthaneliler 103. yıl coşkusunu yağmura rağmen konserle yaşadı

Kağıthane Belediyesi'nin 29 Ekim programında, yağmura rağmen ellerinde Türk bayraklarıyla gelenler Resul Dindar konserinde Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 23:53

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EDİTÖR: Emre Koç

Kağıthaneliler 103. yıl coşkusunu yağmura rağmen konserle yaşadı

etkinlikte coşku ve kararlılık:

Kağıthane Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anıldı. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen çok sayıda vatandaş alana gelerek ellerinde Türk bayraklarıyla kutlamaya katıldı. Belediyenin düzenlediği konserde sahneyi paylaşan sanatçı Resul Dindar eşliğinde katılımcılar coşkulu anlar yaşadı.

belediye başkanının mesajı:

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, programda yaptığı konuşmada vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Öztekin, belediyenin gençlere ve ailelere yönelik projelerine değinerek hayata geçirilen çalışmaların yurttaş desteğiyle ilerlediğini vurguladı. Verilen sözleri yerine getirmek için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Öztekin, emeği geçenlere teşekkür etti ve konser tarihinin yaklaşık üç ay öncesinden belirlendiğini hatırlattı. Başkanın sözleri şöyleydi: 'Bizleri ve sanatçımızı yalnız bırakmadınız sizlere çok teşekkür ederiz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, hoşgeldiniz.'

sanatçıdan teşekkür ve sahne düzenlemesi:

Konser öncesi kuliste basın mensuplarıyla bir araya gelen Resul Dindar, Başkan Öztekin ve ekibine teşekkür etti. Dindar, hava şartları nedeniyle konserin iptal olma ihtimali bulunduğunu, ancak belediyenin alanın üzerini kapatarak yurttaşların ıslanmasının önüne geçtiğini aktardı. Sanatçı, 'Başkanıma ve ekibe çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bayramı önemli bir gün. İnsanlar ıslanmayacaklar. Cumhuriyet Bayramı'nın heyecanı her sene bir gün önceden bizde başlar. Bütün Türk milletine armağan olsun' ifadelerini kullandı. Etkinlik, kötü hava koşullarına rağmen devam etti ve katılımcılar konser boyunca coşkusunu sürdürdü.

Kağıthaneliler Cumhuriyet Bayramını konserle kutlandı

Kağıthaneliler Cumhuriyet Bayramını konserle kutlandı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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