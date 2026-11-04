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Kuşadası'nda İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi'nde hijyen ve gıda güvenliği onaylandı

Kuşadası Belediyesi ekipleri İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi'nin kafeterya ve mutfağında yürüttüğü denetimde hijyen, temizlik ve gıda güvenliği kriterlerinin karşılandığını tespit etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 08:50

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EDİTÖR: Emre Koç

Kuşadası'nda İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi'nde hijyen ve gıda güvenliği onaylandı

Denetimin kapsamı ve sonuçları:

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim Ekibi, Davutlar Mahallesi'nde hizmet veren İkinci Bahar ve Gençlik Merkezi'nde kapsamlı bir hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde üretim alanlarının temizliği, gıdaların saklama koşulları, soğuk zincirin korunması ve ürünlerin son tüketim tarihleri öncelikli maddeler olarak ele alındı.

Denetim sonucunda merkezdeki hijyen, temizlik ve gıda şartlarının uygun olduğu belirlendi. Ekip, kontrol sırasında tespit edilen uygulamaların mevzuata uygun olduğunu ve gerekli kayıtların tutulduğunu raporladı.

Denetimde öne çıkan noktalar:

Kontrollerde, kafeterya ve mutfak bölümlerinde yüzey temizliği, personel hijyeni uygulamaları ve malzeme depolama düzeni ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Özellikle soğuk zincirin korunması ve son tüketim tarihlerinin takibi gibi kritik noktalar titizlikle incelendi.

Denetim ekibinde görevli gıda mühendisi Gizem Yalçın, hijyen kurallarına gösterilen özen ve temizlik konusundaki dikkatleri için merkez çalışanlarına teşekkür etti.

Belediyecilikte şeffaflık ve güven:

Kuşadası Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerde vatandaşlara kaliteli ve ekonomik hizmet sunmanın yanı sıra bu hizmetlerin güvenilirliğini korumaya önem veriyor. Kent genelinde yürütülen denetim çalışmalarının belediyenin kendi tesislerini de kapsaması, şeffaf ve denetlenebilir hizmet anlayışının bir örneğini oluşturuyor.

Başkan Vekili Tahsin Demirtaş konu ile ilgili olarak şunları söyledi: "Kuşadası Belediyesi olarak halk sağlığını her zaman önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve kaliteli hizmet alabilmesi için kent genelinde yürüttüğümüz denetimleri kendi tesislerimizde de gerçekleştiriyoruz. Çünkü bizim için önemli olan yalnızca hizmet üretmek değil, sunduğumuz hizmetin kalitesini korumak. Bu doğrultuda halk sağlığını gözeten, şeffaf ve denetlenebilir belediyecilik anlayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz".

Merkez, ileri yaşlardaki vatandaşlar ile gençlerin sosyal yaşama katılımını destekleyen etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ederken, belediyenin düzenli denetimleriyle sunduğu hizmetlerin güvenilirliği güçlendiriliyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI GÜVENLİ GIDA VE İŞ YERİ HİJYENİ DENETİM EKİBİ...

KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI GÜVENLİ GIDA VE İŞ YERİ HİJYENİ DENETİM EKİBİ, İKİNCİ BAHAR VE GENÇLİK MERKEZİ’NDE HİJYEN VE GIDA GÜVENLİĞİ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ. DENETİM SONUCUNDA MERKEZİN HİJYEN, TEMİZLİK VE GIDA KOŞULLARI UYGUN BULUNDU.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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