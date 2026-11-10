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Kuşadası'nda kara nergisler yeniden Güvercinada'yı sarıyor

Güvercinada'da Sternbergia lutea (kara nergis) çiçek açtı; EKODOSD ve Kuşadası Belediyesi'nin soğan koruma ve yeniden dikim çalışmaları başarılı oldu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuşadası'nda kara nergisler yeniden Güvercinada'yı sarıyor

Güvercinada’da sarı çiçekler yeniden belirdi

Sonbaharın gelmesiyle Kuşadası’nın simge yapılarından Güvercinada Kalesi’nin yamaçları Sternbergia lutea olarak bilinen kara nergislerin parlak sarı çiçekleriyle kaplandı. Halk arasında Tavuk Çiçeği veya Kurbağa Çiçeği olarak anılan bu soğanlı bitki, bölgedeki doğal bitki örtüsünün dikkat çeken öğelerinden biri.

Restorasyon ve koruma çalışmaları:

Geçmiş yıllarda kalede yapılan restorasyon sırasında makineli çalışmalar ve bitkilerin üzerine dökülen molozlar nedeniyle kara nergislerde önemli kayıplar yaşandı. Bu kayıp, yerel çevre kuruluşu EKODOSD ile yürütülen incelemeler sırasında tespit edildi. Prof. Dr. Ali Çelik ile yapılan bitki envanteri çalışmaları sırasında, kalede kalan bazı nergis soğanları toplanarak korunma altına alındı.

Restorasyon tamamlandıktan sonra soğanlar, Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile birlikte yeniden toprakla buluşturuldu ve sonuç olarak bitkiler yeniden çiçek açtı.

Doğal yaşam alanları ve tehditler:

EKODOSD açıklamasında, kara nergislerin geçmişte doğal botanik parkının kıyılarında da yetiştiği ancak bir otelin yarattığı tahribatla bu alanlardaki bitkilerin yok olduğu hatırlatıldı. Kuşadası kent merkezinden Milli Park’a kadar uzanan alanda Akdeniz bitki örtüsüne ait çok sayıda endemik ve nadir tür bulunduğu, ancak yapılaşma nedeniyle birçok bitkinin doğal yaşam alanını kaybettiği vurgulandı.

Açıklamada, doğal bitki örtüsünün ve anıtsal ağaçların korunmasının ortak bir sorumluluk olduğu, kurumların işbirliği ve toplumun duyarlılığıyla bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılabileceği belirtildi.

Güvercinada’yı ziyarete gelenler için çiçeklerin solmadan görülmesi çağrısı yapıldı; Eylül ve kasım ayları arasında açan kara nergisleri hem kalenin içinde hem de Yılancıburnu'na bakan dış yamaçta görmek mümkün.

KUŞADASI&#039;NDA KARA NERGİSLER SARI ÇİÇEKLERİNİ AÇTI

KUŞADASI'NDA KARA NERGİSLER SARI ÇİÇEKLERİNİ AÇTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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