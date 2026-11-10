Kahramanmaraş’ta yeniden inşa ve iklim direnci ön planda

Kahramanmaraş çalışmaları COP31'de tanıtıldı

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, dünya liderleri, bakanlar ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin katıldığı zirvede Türkiye ilk kez ev sahipliği yaptı. Zirvenin "Uygulama COP" vizyonu doğrultusunda taahhütlerin somut eylemlere dönüştürülmesi hedeflenirken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de yürüttüğü yeniden inşa ve iklim uyum çalışmalarını uluslararası platformda paylaştı.

Stand incelemesi:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, COP31'de yer alan İklim Dirençli Şehirler Bölgesi standını yerinde inceledi. Görgel, burada Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde sürdürülen yeniden inşa faaliyetlerini ve iklime dirençli şehir hedeflerini katılımcılarla paylaştı. Ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede, şehir planlamasında bugünün ihtiyaçlarının yanı sıra geleceğin afet ve iklim risklerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Gelecek adımları:

Başkan Görgel, güçlü bir dönüşüm için önceliklerin güvenli yapılar, güçlü altyapı, kaynakların verimli kullanımı ve çevreye duyarlı uygulamalar olduğunu belirtti. Kahramanmaraş'ta edinilen tecrübelerin paylaşılmasının ve diğer şehirlerin başarılı uygulamalarından yararlanılmasının önemine dikkat çeken Görgel, COP31'in iklim taahhütlerini somut projelere dönüştürme amacına paralel olarak çalışmaları sürdüreceklerini söyledi. Kahramanmaraş’ımızı daha güvenli ve dirençli bir geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz ifadeleriyle toplantıdaki hedeflerini özetledi.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FIRAT GÖRGEL, "ŞEHİRLERİMİZİ BUGÜNÜN İHTİYAÇLARINA GÖRE DEĞİL, GELECEĞİN AFET VE İKLİM RİSKLERİNİ DE GÖZETEREK PLANLAMAMIZ GEREKİYOR. KAHRAMANMARAŞ’IMIZI DAHA GÜVENLİ VE DİRENÇLİ BİR GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"