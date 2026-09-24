Kuşadası'nda Ladonia Hotel Adakule'de maaşlar için eylem

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki beş yıldızlı Ladonia Hotel Adakule tesisinde, çalışanların iddiasına göre aylardır ödenmeyen maaşlar nedeniyle protesto başlatıldı. Personelin alacak talebi üzerine otel içinde gerginlik yaşandı, ulaşım ve çıkışlar durduruldu ve olay yerine polis sevk edildi.

Mahsur kalan tatilcilerin tahliyesi:

Eylem sırasında otelde konaklayan yaklaşık 400 müşteri içeride mahsur kaldı. Emniyet güçlerinin müdahalesinin ardından tatilcilerin mağduriyet yaşamaması için tahliye işlemleri başlatıldı; müşteriler, acenteler ve yetkililer aracılığıyla bölgedeki diğer otellere transfer edildi.

Çalışan talepleri ve grup genelindeki iddialar:

Çalışanlar adına yapılan açıklamada krizin Kuşadası ile sınırlı olmadığı, otel grubunun Bodrum'daki iki tesisinde de benzer alacak birikimleri olduğu ileri sürüldü. Personel, yönetimin verdiği sözü tutmadığını ve bazı müşterilerin erken saatlerde tahliye edilerek eylemin boşa çıkarılmaya çalışıldığını iddia etti. Ayrıca şirketin "konkordato sürecinde olunduğu" ve ekonomik zorluklara dikkat çektiği belirtildi; çalışanlar hakları ödenene dek otelden ayrılmayacaklarını belirtti.

Eyleme destek veren işçi temsilcileri, acentelerden önceden tahsil edilen ücretler ve işletmelerin geçmişteki kârlarına işaret ederek, yaşanan yükün çalışanlara yüklenemeyeceğini vurguladı. Temsilciler, "Acentelerden aylar öncesinden paralar alındı, işçilerin alacak tutarları belliydi. Bu işletmeler milyarlarca lira kar ederken, bugün yaşanan zararı çalışanların sırtına yükleyemez. İşi bırakan ve hakkını arayan arkadaşlarımızın hukuki tüm meşru haklarının arkasındayız. Dayanışmamız sonuna kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Çalışanlar ayrıca sezonun pazartesi itibarıyla kapanacağını ifade ederek, hakları ödenmediği sürece eylemi sürdürme kararlılıklarını tekrar ettiler. Olayın ilerleyen saatlerde nasıl gelişeceği ve taraflar arasında bir uzlaşma olup olmayacağı yetkililerin açıklamalarıyla takip ediliyor.

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE HİZMET VEREN BEŞ YILDIZLI LADONİA HOTEL ADAKULE'DE, İDDİAYA GÖRE AYLARDIR MAAŞLARINI ALAMAYAN ÇALIŞANLAR EYLEM BAŞLATTI