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Kuşadası'nda misafir sağlığı için otel denetimleri yoğunlaştı

Kuşadası Belediyesi, turizm sezonunda otellerde gıda mühendisi eşliğinde hijyen, soğuk hava depo ve ruhsat kontrollerini sıklaştırdı; denetimler sürecek.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuşadası'nda misafir sağlığı için otel denetimleri yoğunlaştı

denetimlerin amacı:

Kuşadası Belediyesi, kentte konaklayan yerli ve yabancı turistlerin sağlığını korumak amacıyla turizm sezonu boyunca otellerde yürüttüğü hijyen denetimlerini artırdı. Denetimlerin hedefi, konaklama tesislerinde hijyen standartlarının sağlanması ve misafirlerin güvenli bir ortamda ağırlandığından emin olunmasıdır.

denetimde öne çıkan kontroller:

İncelemeler, Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Güvenli Gıda ve İş Yeri Hijyeni Denetim ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Denetimler sırasında otellerin imalathane bölümleri hijyen kurallarına uygunluk açısından kontrol edildi, kullanılan ürünlerin son tüketim tarihlerine bakıldı ve soğuk hava depoları incelendi. Ayrıca tesislerin ruhsat durumları ve çalışanların hijyen uygulamalarına uyumu da değerlendirildi.

uygulama ve takip:

Kontroller, gıda mühendisi eşliğinde yapıldı ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik uyarılar iletildi. Kuşadası Belediyesi yetkilileri, denetimlerin turizm sezonu boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti ve işletmelerin standartları sürekli tutmasının önemine vurgu yaptı.

KUŞADASI BELEDİYESİ, TURİZM SEZONU DOLAYISIYLA KENT GENELİNDEKİ OTELLERE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ...

KUŞADASI BELEDİYESİ, TURİZM SEZONU DOLAYISIYLA KENT GENELİNDEKİ OTELLERE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ HİJYEN DENETİMLERİNİ SIKLAŞTIRDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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