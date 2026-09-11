Kuşadası'nda teknolojiyle temizlenen cadde: Mahmut Esat Bozkurt Caddesi yenilendi

cadde temizliği teknolojik araçlarla yapıldı:

Kuşadası Belediyesi, kent merkezindeki temizlik çalışmaları kapsamında Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki Mahmut Esat Bozkurt Caddesi'nde kapsamlı bir temizlik uygulamasını tamamladı. Çalışma, belediye ekipleri tarafından planlı ve düzenli biçimde hayata geçirildi.

Uygulamaya öncelik veren ekipler, modern temizlik makinelerinden biri olan Küçük Dev Bucher'i kullanarak caddeyi baştan sona yıkadı ve süpürdü. Belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik bu adım, hem estetik hem de halk sağlığı açısından hedeflenen sonuçları vermeyi amaçlıyor.

uygulanan yöntemler ve hijyen çalışmaları:

Cadde temizliğinde ilk aşamada deterjanlı tazyikli su ile yüzey yıkama işlemi gerçekleştirildi; bu aşamada yol yüzeyinde biriken kir ve kalıntılar yüksek basınçlı suyla arındırıldı. Ardından Bucher aracının mekanik vakumlu süpürme sistemi devreye alınarak yol üzerindeki atıklar titizlikle toplandı.

Çalışma yalnızca yol yüzeyiyle sınırlı kalmadı; cadde üzerindeki çöp konteynerleri ekipler tarafından detaylı şekilde temizlenip dezenfekte edilerek çevre ve halk sağlığı önlemleri güçlendirildi. Bu sayede hem görünüm hem de hijyen seviyesi yükseltildi.

çalışmanın kapsamı ve sürdürülebilir hizmet vurgusu:

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kadınlar Denizi Kavşağı'ndan Güvercin Ada'ya kadar uzanan güzergâh boyunca çalışmalarını sürdürürek bölgenin tamamında kapsamlı temizlik gerçekleştirdi. Yoğun araç ve yaya trafiğinin yaşandığı bu hat, özellikle yerli ve yabancı turistlerin kullandığı önemli bir güzergah olması nedeniyle öncelikli olarak ele alındı.

Belediye yönetimi döneminde hizmetlerin modern yöntemlerle yaygınlaştırılmasına dikkat eden Başkan Ömer Günel ile hizmetlerin kesintisiz devamına öncelik veren Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmaların, kent genelinde benzer temizlik uygulamalarının sürdürülebilirliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

KUŞADASI’NDA KADINLAR DENİZİ MAHALLESİ’NDEKİ MAHMUT ESAT BOZKURT CADDESİ, DETERJANLI TAZYİKLİ SU VE MEKANİK VAKUMLU SÜPÜRME SİSTEMİYLE BAŞTAN SONA TEMİZLENDİ.