Kuşaklar arası dayanışma: Alaşehir'de 55 yıllık kahveciye ahilik plaketi

Alaşehir'de ahilik geleneği kahvehanede yaşatıldı

Alaşehir Kahveciler Odası tarafından düzenlenen plaket töreni, ilçede Ahilik kültürünü sürdürmeyi ve mesleki değerleri kuşaklara aktarmayı hedefledi. Tören Şeyhsinan Mahallesi'ndeki kahvehanede yapıldı; ev sahibi olarak törene evsahipliği yapan isim aynı zamanda mahallenin uzun yıllardır muhtarı olan kahveciydi.

plaket alan ustalar ve yeni esnaflar:

Törende üç deneyimli kahveci ile mesleğe yeni adım atan iki genç esnaf onurlandırıldı. 77 yaşındaki ve 55 yıllık kahveci Mustafa Yılmaz, 74 yaşındaki ve 39 yıllık kahveci Ali Karaman ve 58 yaşındaki ve 37 yıllık kahveci İbrahim Eroğlu plaket aldı. Mesleğe yeni başlayanlar arasında 25 yaşındaki ve bir yıllık kahveci Ramazan Karınyarıcı ile 26 yaşındaki ve üç yıllık kahveci İbrahim Burak İnanç yer aldı.

mesleki değerlerin aktarılması ve oda hedefleri:

En yaşlı esnaf olan Mustafa Yılmaz, küçük yaşlardan itibaren kahvecilik yaptığını belirterek On yaşından beri kahvecilik yapıyorum. Başkanımızın böyle bir törenle bizleri onurlandırması hepimizi çok mutlu etti. Atalarımızdan aldığımız eğitimle Ahilik kültürü içerisinde yetiştik. Gençlere önerimiz, bizim yaşattığımız Ahilik kültürünü devam ettirmeleri şeklinde konuştu. Bu sözler törenin duygusal ve geleneksel boyutunu öne çıkardı.

Alaşehir Kahveciler Odası Başkanı Umut Koç ise oda bünyesinde 360 aktif esnaf bulunduğunu belirterek üyelerle sürekli iletişimin önemine vurgu yaptı. Koç, esnafın sorunlarını dinlemek, taleplerini öğrenmek ve çözüm üretmek amacıyla yüz yüze görüşmelere ağırlık verdiklerini; farklı kuşakları bir araya getiren etkinliklerle mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Ayrıca Ahilik kültürü kapsamında atalarımızdan kalan örf ve adetlerimizi yaşatmayı amaçlıyoruz. En yaşlı esnafımızdan en genç esnafımıza kadar Ahilik kültürünü aktarmak, kuşaklar arasındaki bağı güçlendirmek ve bu kültürün kopmadan devam etmesini sağlamak istiyoruz. Bu tür etkinliklerle esnaflarımız arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı pekiştirmeyi hedefliyoruz şeklindeki açıklamaları törenin sürdürülebilirlik mesajını netleştirdi.

Tören, deneyimli ustaların birikimlerinin yeni kuşaklara aktarılması ve gençlerin esnaflığa teşvik edilmesi hedefiyle sonlandırıldı; katılımcılar Ahilik geleneğinin yaşatılması çağrısında bulundu.

Alaşehir'de 55 yıllık kahveciye ahilik plaketi