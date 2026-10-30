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kütahya antika pazarında 54 yıllık para koleksiyonunu paylaşan koleksiyoner

69 yaşındaki Ali Ulvi Büyükkıdan, 54 yıllık koleksiyonundaki 184 devlete ait binlerce parayı Kütahya antika pazarında meraklılara sunuyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 09:39

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

kütahya antika pazarında 54 yıllık para koleksiyonunu paylaşan koleksiyoner

Kütahya antika pazarında yıllara yayılan para birikimi

Ali Ulvi Büyükkıdan, çocukluk yıllarından bu yana sürdürdüğü para koleksiyonculuğunu Kütahya antika pazarında meraklılarla buluşturuyor. 69 yaşındaki koleksiyoner, yarım asrı aşan birikimini sergileyerek hem satış yapıyor hem de koleksiyonculara yardımcı oluyor.

Pazardaki tezgâhında 54 yıllık bir geçmişin ürünlerini taşıyan Büyükkıdan, koleksiyonunda 184 farklı devlete ait para olduğunu ve binlerce çeşit ürünün bulunduğunu belirtiyor. Bu çeşitlilik; eski kâğıt paralar, madeni paralar, gümüş paralar ve pulları kapsıyor.

çocukluktan başlayan tutku:

Koleksiyonculuk serüveni dedesinden kalan birkaç parayla başladı. Büyükkıdan, dedesinin biriktirdiği parçaları toplamayı sürdürdüğünü ve zaman içinde koleksiyonunu sistematik olarak genişlettiğini anlatıyor. Yaşının ilerlemesiyle birlikte alım satıma yöneldiğini ifade eden koleksiyoner, antika pazarlarında yaklaşık üç yıldır aktif olarak alım satım yaptığını, Eskişehir'de ise yaklaşık iki buçuk yıldır pazar tezgâhı açtığını söylüyor. Kütahya pazarına ise son dört aydır düzenli olarak geliyor.

koleksiyonun kapsamı ve paylaşma amacı:

Büyükkıdan'ın koleksiyonunda sadece günlük hayatta kullanılan paralar değil, özel olarak üretilmiş hatıra paraları da yer alıyor. Özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine ilişkin hatıra paraları koleksiyonerler açısından dikkat çekici örnekler olarak öne çıkıyor. Birçok parça özel kutular, klasörler ve koleksiyon defterleri içinde korunuyor; bu nedenle bütün koleksiyonu aynı anda sergilemek mümkün olmuyor.

Tezgâhındaki ürünleri satış amacıyla sunduğunu, ancak işinin yalnızca ticaret olmadığını vurgulayan Büyükkıdan, koleksiyonunu geliştirmek isteyenlere destek veriyor ve eksik parçalarını tamamlamak isteyenlerle alım satım yoluyla buluşuyor. Kendisi pazarda 'Paracı Ali Baba' lakabıyla da tanınıyor ve birikimini meraklılarla paylaşmaya devam etmeyi hedefliyor.

Antika pazarları aracılığıyla geçmişe ait fiziksel izleri koruma ve koleksiyoncular arasında köprü kurma çabası, Büyükkıdan'ın yıllara yayılan emek ve birikimini canlı tutuyor.

54 YILLIK PARA KOLEKSİYONUNU KÜTAHYA ANTİKA PAZARINDA MERAKLILARIYLA BULUŞTURUYOR

54 YILLIK PARA KOLEKSİYONUNU KÜTAHYA ANTİKA PAZARINDA MERAKLILARIYLA BULUŞTURUYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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