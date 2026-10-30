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Kades bilgilendirmesiyle Yüksekova'da farkındalık artırıldı

Yüksekova'da jandarma, polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda stantlar kurarak kadınlara KADES'in kullanımını anlattı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:18

GÜNCELLEME: 30 Ekim 2026 - 16:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kades bilgilendirmesiyle Yüksekova'da farkındalık artırıldı

Kades bilgilendirmesiyle Yüksekova'da farkındalık artırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri ve sosyal hizmet uzmanları, kent merkezinde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yürüttü. Etkinlikte özellikle kadınlara yönelik bilgilendirme yapılırken, kentte kurulan stantlar yoğun ilgi gördü.

Çalışmanın yürütülüşü:

Jandarma, polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen etkinlikte, Cengiz Topel Caddesi üzerindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı önünde stantlar kuruldu. Cadde ve sokaklarda yürütülen çalışmada ekipler, kadınlara broşür dağıtarak kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve izlenmesi gereken yasal süreçler hakkında bilgi verdi.

Uygulamalı tanıtım ve rehberlik:

Ekipler tanıtımını yaptıkları KADES uygulamasının cep telefonlarına indirilmesi ve kullanımı konusunda kadınlara uygulamalı destek sağladı. Bilgilendirmede, acil durumlarda güvenlik birimlerine ulaşmanın hızlandırılması ve başvuru yollarının bilinmesinin önemi vurgulandı.

Yerel yetkililer ile sosyal hizmet uzmanlarının ortak yürüttüğü bu tür saha çalışmaları, hem farkındalığın artmasına hem de pratik yardım araçlarının toplum içinde yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. Vatandaşlarla bire bir kurulan iletişim, KADES gibi araçların etkin kullanımını destekleyerek güvenlik mekanizmalarının işleyişine yardımcı oluyor.

HAKKARİ&#039;NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE JANDARMA, POLİS VE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE JANDARMA, POLİS VE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KAPSAMINDA VATANDAŞLARI KADIN ACİL DESTEK UYGULAMASI (KADES) HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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