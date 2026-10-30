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Alanya’da yazdan kalma bir gün: sahiller yağmur sonrası hareketlendi

Alanya’da bir haftalık sağanakların ardından 30 Ekim’de güneş açtı; Keykubat Plajı'na akın eden yerli ve yabancı turistler deniz, güneş ve sporla vakit geçirdi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Alanya’da yazdan kalma bir gün: sahiller yağmur sonrası hareketlendi

Yağmur yerini güneşe bıraktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak yağış, 30 Ekim itibarıyla yerini güneşli havaya bıraktı. Havanın açmasıyla birlikte sahillerde hızlı bir hareketlilik yaşandı; Keykubat Plajı dolup taştı, kumsalda yazdan kalma görüntüler oluştu.

turistler ve yerel ziyaretçiler plajlara aktı:

Güzel havayı değerlendirmek isteyen hem yerli hem de yabancı turistler Keykubat Plajı’na geldi. Aileler kumsalda güneşlenmeyi tercih ederken, bazı ziyaretçiler dalgalı denize girerek serinlemeyi seçti. Plajda kurulan voleybol fileleri de ilgi gördü; birçok kişi açık havada spor yapmayı ve plaj voleybolunu tercih ederek günü değerlendirdi.

hava ve deniz sıcaklığı ölçümleri:

İlçede hava sıcaklığı 20 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece olarak ölçüldü. Bu ölçümler, sonbaharın son günlerinde olmasına rağmen denize girenlerin sayısının artmasına neden oldu. Dalgalı denize rağmen suya girenler, kısa süreli serinlemelerin keyfini çıkardı.

Yağışlı günlerin ardından gelen güneş, sahilde güvenli ve keyifli bir ortam sağladı. Plajdaki hareketlilik, tatil döneminin geriye kalan günlerinde de sahil yaşamının canlanabileceğine işaret ediyor.

Denizden çıktıktan sonra konuşan Kürşat Kunt (50), bir haftadır devam eden yağışlara atıfta bulunarak, "Bir haftadır havalar çok yağmurluydu. Ama bugün, 30 Ekim, havanın güzelliğini yaşıyoruz. Bütün yurt genelinde yağmur ve fırtına varken biz Alanya’da yazı yaşıyoruz," dedi ve herkesi bölgeye davet etti.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE YAKLAŞIK BİR HAFTADIR ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLI HAVA, BUGÜN YERİNİ...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE YAKLAŞIK BİR HAFTADIR ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLI HAVA, BUGÜN YERİNİ GÜNEŞLİ HAVAYA BIRAKTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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