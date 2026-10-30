Liman işçilerinden küresel grev: limanlar savaş aracı olmasın

Liman işçilerinin küresel eylemi

Dünya genelinde 22 ülkede 113 limanda çalışan işçiler, limanların savaşa ve silah taşımacılığına alet edilmesine karşı eş zamanlı iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Eylem, limanların militarize edilmesine son verilmesi talebiyle düzenlenen Uluslararası Liman İşçileri Eylem Günü kapsamında yapıldı. Sendikaların ortak açıklamasında "Limanlar silah, mühimmat, askeri teçhizat ve asker taşımacılığı için kullanılmamalıdır. Liman işçileri savaş için çalışmıyor" ifadelerine yer verildi.

Atina'daki protestolar ve grevin yerel etkileri:

Yunanistan'da Pire, Rafina, Lavrio, Patras, Igoumenitsa, Elefsina ve Rio-Antirrio limanlarında çalışan işçiler iş bıraktı. Başkent Atina'da düzenlenen yürüyüşte eylemciler, "Liman işçileri savaş için çalışmıyor", "Limanlar askeri üs değildir" ve "Ya onların kârı ya da bizim canımız" gibi pankartlar taşıdı. Göstericiler ayrıca "Halk sizi istemiyor, askeri üslerinizi alın ve gidin" ve "İşçiler patronlar olmadan da çalışabilir" şeklinde sloganlar attı. Mühendisler ve denizcilerin greve katılması sonucu ülke genelinde feribot seferleri durdu, taşımacılıkta kesintiler yaşandı.

Uluslararası dayanışma ve olası etkiler:

Eyleme Almanya'dan ver.di, İrlanda'dan SIPTU, Danimarka'dan 3F, Fransa'dan CGT Ports et Docks ile Hindistan Su Taşımacılığı İşçileri Federasyonu (WTWFI) gibi sendikalar destek verdi. Filistin yanlısı kampanya gruplarından Küresel Sumud Filosu ise grevi desteklemek için denizde "koordineli, stratejik eylemler" gerçekleştireceğini açıkladı. Bu çapta bir koordineli iş bırakma, liman operasyonlarında aksamaya ve bölgesel tedarik zincirlerinde gecikmelere yol açma potansiyeli taşıyor.

Eylemi örgütleyenler, limanların askeri amaçlı kullanımı ve silah sevkiyatlarının durdurulmasını talep ederken, çağrıların merkezinde limanların sivil ticaret ve uluslararası yardım taşıma işlevinin korunması bulunuyor. Grev, liman emekçilerinin savaş politikasına karşı toplu bir tepki olarak görülüyor ve benzer organize eylemlerin sürmesi halinde küresel deniz taşımacılığı üzerinde daha uzun süreli etkiler olabileceği değerlendiriliyor.

DÜNYA ÇAPINDA 22 ÜLKEDEKİ LİMAN İŞÇİLERİ, SAVAŞA VE LİMANLARIN SİLAH İHRACATI İÇİN KULLANILMASINA KARŞI PROTESTO AMACIYLA İŞ BIRAKTI. YUNANİSTAN'IN BAŞKENTİ ATİNA'DA İŞÇİLER, "LİMAN İŞÇİLERİ SAVAŞ İÇİN ÇALIŞMIYOR", "LİMANLAR ASKERİ ÜS DEĞİLDİR" YAZILI PANKARTLARLA YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ.