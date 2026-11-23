Maç özeti:

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) oynanan mücadelede Kütahya Belediyespor, sahasında konuk ettiği Pizza Bulls Antalya GSK'yı son dakikalarda öne geçerek 74-73 mağlup etti. Karşılaşma baştan sona yüksek tempoda ve çekişmeli geçti; iki takım da galibiyet için agresif savunma ve hızlı hücum tercihleriyle dikkat çekti. Kütahya ekibi maçın son bölümündeki soğukkanlı oyunuyla skoru korumayı başardı.

Dumlupınar’da sembolik veda:

Dumlupınar Spor Salonu'nda oynanan bu müsabaka, salonun yıkılacak olması münasebetiyle kulüp ve kent açısından ayrı bir önem taşıdı. Kütahya Belediyespor, salonun son karşılaşmasını galibiyetle tamamlayarak taraftarlara duygusal bir veda yaşattı; tribünlerdeki coşku maç sonrası kutlamalara dönüştü ve salona ilişkin anılar pekişti.

Kulüp ve taraftar tepkisi:

Maçın ardından Kütahya Belediyesi teknik ekip, yönetim kurulu ve sporcuları tebrik etti. Kulüp, emeği geçen herkese teşekkür ederken maça destek veren taraftarlara özel bir minnet ifade etti. Bu sonuç, hem sezon tablosuna hem de Dumlupınar Spor Salonu'na dair anılara anlamlı bir katkı sağladı.

KÜTAHYA BELEDİYESPOR, DUMLUPINAR SPOR SALONU’NA GALİBİYETLE VEDA ETTİ