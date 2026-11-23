Erzurumşehir U-15'te tüm yedekler oyuna alındı:

Erzurumşehir Spor Kulübü U-15 takımı, TFF talimatları doğrultusunda oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde bulunan 10 futbolcunun tamamını oyuna dahil etti. Kulüp, bu uygulamayı ilk kez hayata geçirdiğini duyurdu ve gençlerin müsabaka deneyimi yaşamaları için geniş bir kadro kullanımına gitti.

Amaç: maç atmosferi ve tecrübe kazanımı:

Teknik ekip, maç planını sadece sonuç odaklı kurmak yerine altyapı oyuncularının gelişimini önceliklendirdi. Bu sayede genç sporcular sahada maç atmosferini deneyimleyip saha içi karar verme yeteneklerini geliştirme imkânı buldu; aynı zamanda kendilerini gösterme şansı elde ettiler.

Altyapıda fırsat eşitliği mesajı:

Geleneksel olarak skor ve sıralama baskısının ön planda olduğu altyapı futbolunda Erzurumşehir SK'nın bu yaklaşımı, oyuncu gelişimi ve eşit fırsat sağlama yönünden örnek olarak değerlendirildi. Kulüp, yalnızca ilk 11 ile yetinmeyip yedek listesindeki tüm gençlere forma vererek altyapıya yönelik güçlü bir duruş sergiledi.

Spor kamuoyunda uygulama takdir toplarken, Erzurum'dan verilen bu mesaj altyapı kulüplerine genç oyunculara daha fazla süre tanımanın önemini hatırlattı. U-15 seviyesinde sahaya sürülen geniş dönüşüm, hem bireysel gelişime hem de uzun vadeli takım yapılanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

ERZURUMŞEHİR SPOR KULÜBÜ U-15 TAKIMI, GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİYLE FUTBOL KAMUOYUNUN DİKKATİNİ ÇEKTİ. TFF TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA KARŞILAŞMADA YEDEK KULÜBESİNDE BULUNAN 10 FUTBOLCUNUN TAMAMININ OYUNA DAHİL EDİLMESİ, KULÜP TARAFINDAN BİR İLK OLARAK DUYURULDU.