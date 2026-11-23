Beşiktaş konukluğu Osmaneli gençlerine deneyim sundu:

Lefke Birlik Spor Kulübü'nün U-11 ve U-12 takımları, Bilecik'in Osmaneli ilçesini temsilen İstanbul'da Beşiktaş'ın konuğu oldu. Ziyaret, genç sporculara saha dışı gözlem ve saha içi uygulama fırsatı sağlayarak hem sportif hem de kültürel bir deneyim sundu.

stadyum ve müze ziyareti:

Maç öncesinde minikler Beşiktaş Stadyumu'nu gezdi ve kulübün tarihini anlatan müze turuna katıldı. Kulüp tesislerini yakından görmeleri, maç atmosferini daha iyi kavramalarına ve profesyonel düzeydeki organizasyonları tanımalarına imkân verdi.

dostluk maçı ve saha performansı:

Lefke Birlik ile Beşiktaş takımları arasında oynanan dostluk karşılaşmasında Lefke Birlik sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Skorun ötesinde, U-11 ve U-12 oyuncularının maç boyunca sergilediği cesaret, takım disiplini ve rakibe karşı ortaya koydukları mücadele dikkat çekti.

Tarıkcan Turgut: Bizim için bu sadece bir maç değil, çocuklarımızın profesyonel futbol ortamını tanıması ve kendilerine büyük hedefler koyması adına önemli bir deneyim. Sporcularımızın sahada gösterdiği cesaret ve mücadeleden gurur duyuyoruz. Beşiktaş Kulübü’ne misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz

LEFKE BİRLİK’İN MİNİK FUTBOLCULARI BEŞİKTAŞ’A KONUK OLDU