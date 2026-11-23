Kayserispor sahasında 3-1'lik galibiyetle ikinci sırayı korudu

TFF 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor, ligin 13. haftasında oynadığı maçta sahasında Sarıyer'i 3-1 mağlup ederek önemli bir üç puan daha aldı. Alınan bu galibiyetle sarı-kırmızılı ekip, puanını 33'e yükseltti ve zirve mücadelesindeki konumunu korudu.

maçın özeti:

Karşılaşmada Kayserispor, sahadaki etkin oyunuyla skoru lehine çevirmeyi başardı. Rakibi karşısında elde edilen 3-1’lik galibiyet, takımın hem moral hem de puan açısından ihtiyaç duyduğu kazanımı sağladı. Teknik ekip ve oyuncular, sezonun geri kalan bölümünde şampiyonluk yarışını sürdürme hedefini yineledi.

puan durumu ve gelecek program:

Güncellenen puan tablosuna göre lider Bursaspor, haftayı Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 35 puana yükseldi. Kayserispor ise 33 puanla ikinci sırada yer alırken, Iğdır FK üçüncü basamakta 29 puanla haftayı kapattı. Küme düşme hattında ise Pendikspor 14, Sivasspor 13, İstanbulspor 8 ve Boluspor 5 puanla sıralandı.

Kayserispor'un lig fikstüründe bir sonraki sınavı, ligin 16. haftasında deplasmanda oynanacak Keçiörengücü maçı olacak. Sarı-kırmızılılar, Ankara'daki bu müsabakadan da galibiyet çıkararak şampiyonluk yarışındaki iddiasını canlı tutmayı amaçlıyor.

TFF 1. LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR, HAFTAYI GALİBİYETLE NOKTALAYARAK 2. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU.