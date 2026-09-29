Kütahya çinisi Faenza'da sahne aldı: ilk kez bir Türk sanatçı Türkiye'yi temsil etti

Kütahya çinisi uluslararası platformda

Kütahyalı seramik sanatçısı Arzu Kıvanç, İtalya'nın Faenza kentinde düzenlenen uluslararası seramik festivalinde Türkiye ve Kütahya çinisini tanıttı. Etkinlik, yaklaşık 30 ülke ve 250'den fazla seramik ve çini sanatçısını bir araya getirdi; Kıvanç'ın standı ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

festival deneyimi:

Kıvanç, festival katılımını şöyle özetledi: "İtalya’nın Faenza şehrindeki seramik festivaline katıldık. Bu festival kapsamında 30 ülke, 250’den fazla da seramik sanatçısı vardı. Biz de bu festivalde yerimizi aldık. Türk kültürünü, Türk çinisini ve Türk seramiğini tanıtma fırsatı bulduk. Gururluyuz. Çok yoğun ilgi vardı."

Faenza koleksiyonlarının etkisi:

Sanatçı, Faenza'daki müzelerde Anadolu, Mezopotamya, Kütahya ve İznik çinilerine ait çok sayıda eserin sergilendiğini belirterek bunun Kütahya çinisinin kentte zaten bilinirliğe sahip olmasına katkıda bulunduğunu vurguladı. "Zaten Kütahya’nın çinisini daha önceden tanıyorlardı. Çünkü burada çok büyük bir müze, müzenin içerisinde de Anadolu, Mezopotamya, Kütahya çinileri, İznik çinileri ve kırıkları çok fazla sergilenmekteydi. Çok gözlere aşinaydı."

standın yankıları ve kültürel tanıtım:

Festivalde Türkiye'den ilk kez katılan sanatçı olmalarının ayrı bir dikkat çektiğini anlatan Kıvanç, ziyaretçilerin stantlarına Kütahya'yı temsilen gelip gelmediklerini sorduklarını aktardı: "Şimdiye kadar bu festivale hiçbir Türk katılmadığı, ilk kez katılım gösteren Türk biz olduğumuz için çok yoğun bir ilgi gösterdiler. Biz de bundan dolayı mutluluk duyduk."

Kıvanç, üç gün süren etkinlik boyunca hem tanıtım hem de satış imkânı bulunduğunu, ziyaretçilerin motiflerin anlamları ve Kütahya çinisinin geleneksel özellikleriyle ilgili sorular yönelttiğini belirtti. Stant ayrıca Faenza’da yaşayan Türklerin de özel ilgisini çekti: "Aynı zamanda Faenza’da yaşayan Türkler, ilk kez bir Türk katılımcı olduğu için çok memnun oldular ve özellikle geldiler standımıza."

uluslararası görünürlük açısından önem:

Arzu Kıvanç, festivalde Kütahya ve Türkiye adına yer almanın kendisi için gurur kaynağı olduğunu söyleyerek etkinliğin Kütahya çinisinin uluslararası alanda tanıtılması açısından önemli bir deneyim olduğunu vurguladı. Üç gün süren etkinlikte standın ziyaretçi akınına uğraması, Kütahya çinisinin farklı coğrafyalarda da ilgi gördüğünü ortaya koydu.

SERAMİK SANATÇISI ARZU KIVANÇ