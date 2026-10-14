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Kütahya organize sanayi bölgesi yönetiminden il emniyet müdürü Tandoğan’a iş birliği ziyareti

Kütahya OSB yönetimi, yeni atanan İl Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan’ı ziyaret ederek sanayi bölgesi güvenliği ve kurumlar arası iş birliğini görüştü.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kütahya organize sanayi bölgesi yönetiminden il emniyet müdürü Tandoğan’a iş birliği ziyareti

Kütahya OSB yönetiminden il emniyet müdürü Arif Hakan Tandoğan’a ziyaret

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Arif Hakan Tandoğan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Ziyaret, kurumlar arası iletişimin güçlendirilmesi niyetiyle gerçekleşti.

Heyete, Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu başkanlık etti. Toplantıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Alper Olgun, yönetim kurulu üyeleri M. Zeyit Damar, Fatih Karabulut ve Ahmet Tava ile Bölge Müdürü Tunahan Ergin hazır bulundu.

görüşmede öne çıkan konular:

Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen ziyarette taraflar, Kütahya’nın genel güvenliği ile sanayi bölgelerinde güvenliğin sağlanması konularını ön plana aldı. Sanayi tesislerinin ve OSB alanlarının güvenliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi için uygulanabilecek adımlar ve saha denetimleri üzerinde duruldu.

Ayrıca, kamu kurumları arasında koordinasyonun güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Ziyaret sırasında işletmelerin güvenlik ihtiyaçları, risk değerlendirmeleri ve acil durumlara müdahale planlarının güncellenmesi gibi pratik meseleler hakkında görüş alışverişi yapıldı.

takdim edilen armağan ve kapanış:

Ziyaretin anısına, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu tarafından İl Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan'a kentin köklü çini sanatını yansıtan özel tasarım bir çini tabak takdim edildi. Karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından ziyaret, hatıra fotoğrafı ile sonlandırıldı.

Taraflar ziyarette ortaya çıkan iyi niyet mesajlarını tekrarlayarak, ilerleyen dönemde kurumlar arası iletişimin ve ortak uygulamaların artırılacağı yönünde mutabakata vardı.

KÜTAHYA OSB’DEN İL EMNİYET MÜDÜRÜ TANDOĞAN’A ZİYARET

KÜTAHYA OSB’DEN İL EMNİYET MÜDÜRÜ TANDOĞAN’A ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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