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Kütahya OSB yeşil sertifikayla sürdürülebilir sanayide örnek oldu

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi, TSE denetimlerini geçerek Yeşil OSB Belgesi aldı; enerji, çevre ve kurumsal yönetimde sürdürülebilirlik hedefleniyor.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Aslı Han

Kütahya OSB yeşil sertifikayla sürdürülebilir sanayide örnek oldu

Kütahya OSB'ye Yeşil OSB belgesi verildi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülen denetimleri başarıyla tamamladı ve Yeşil OSB Belgesi almaya hak kazandı. Bölge, kentin ilk ve tek Yeşil OSB'si olarak tescillendi.

Denetimler 29-30 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi; belgenin tescili ise 9 Ekim 2026 tarihinde düzenlenen belgeyle kesinleşti.

Değerlendirme alanları:

TSE'nin Yeşil OSB Sertifikasyon Programı kapsamında sürdürülebilirlik, çevresel performans, enerji verimliliği ve kurumsal yönetim gibi kriterler incelendi. Bu alanlardaki uyum ve uygulamalar, belgelendirme sürecinin temelini oluşturdu.

Yönetimin öncelikleri ve hedefleri:

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, elde edilen başarının kent sanayisi adına önemli bir kazanım olduğunu vurguladı ve sürdürülebilir üretim ile çevreye duyarlı sanayileşme çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Eskioğlu ayrıca belgenin yalnızca bir başarı belgesi olmadığını belirterek, enerji ve kaynak verimliliğini artırmayı, çevreye duyarlı üretimi güçlendirmeyi ve Kütahya'yı sürdürülebilir sanayi alanında örnek şehirlerden biri haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Belgelendirme, OSB'nin kurumsal yönetim ve çevresel performansına dair görünürlüğü artırırken, işletmelerin enerji ve kaynak kullanımında iyileştirme yapma yönündeki taahhütlerini de güçlendiriyor. Kütahya OSB yönetimi, bu kazanımı uygulamaya dönük adımlarla pekiştirmeyi planladığını bildirdi.

KÜTAHYA OSB

KÜTAHYA OSB

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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