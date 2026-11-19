Kütahya OSB'de insan kaynakları buluşmaları devam ediyor

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen İnsan Kaynakları Buluşmaları, bölgedeki firmaların insan kaynakları temsilcilerinin katılımıyla sürdürülüyor. Toplantılarda amaç, bölge sanayisinin insan kaynağı potansiyelini artırmak ve firmalar arasındaki iletişim kanallarını sağlıklı hale getirmek olarak öne çıkıyor.

Toplantıda ele alınan başlıca konular:

Gerçekleştirilen oturumlarda nitelikli iş gücü ihtiyacı, istihdam süreçlerinde yaşanan sorunlar ve personel temini üzerinde duruldu. Katılımcılar, işe alım süreçlerindeki darboğazları, çalışanların mesleki gelişimine yönelik uygulamaları ve sektörün kısa-orta vadeli personel beklentilerini paylaştı.

Program kapsamında OSB Akademi bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri ile mesleki eğitimin sanayiyle entegrasyonu tartışıldı. Ayrıca firmalar ile eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ihtiyacı vurgulanarak, gençlerin iş hayatına kazandırılmasına yönelik somut adımlar masaya yatırıldı.

Eğitim, staj ve iş birliği fırsatları:

Toplantıda TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin staj ve istihdam imkanlarının geliştirilmesi konusu özel olarak ele alındı. Katılımcılar, eğitim müfredatlarının sektör ihtiyaçlarına daha yakın hale getirilmesi ve staj programlarının yaygınlaştırılması yönünde görüş bildirdi.

Firma temsilcileri kendi uygulama ve deneyimlerini paylaşarak ortak ihtiyaçlara dönük çözüm önerileri sundu. Bu paylaşım ortamı, benzer sorunlarla karşılaşan kuruluşlar arasında iyi uygulamaların yayılmasına zemin hazırladı.

Belirli periyotlarla tekrarlanması planlanan İnsan Kaynakları Buluşmaları ile Kütahya OSB'de faaliyet gösteren firmalar arasında sürekli bir istişare ve iş birliği zemini oluşturulması; ortaya çıkan fikirlerin somut projelere dönüşmesi hedefleniyor.

KÜTAHYA OSB’DE İNSAN KAYNAKLARI BULUŞMALARI SÜRÜYOR