Kütahya OSB'de öğrenciler kariyer planlamasını öğreniyor

sanayi-üniversite iş birliği kapsamında düzenlenen seminer

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) arasında imzalanan sanayi-üniversite iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri devam ediyor. Kütahya OSB Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda eğitmen Ayşe Görücü üniversite öğrencileriyle bir araya geldi ve kariyer yolculuğuna dair pratik öneriler paylaştı.

seminer içeriği ve öne çıkan konular:

Görücü, konuşmasında kişisel farkındalığın mesleki gelişimdeki rolüne vurgu yaptı. Öğrencilerin kendilerini tanımalarının, sahip oldukları yetenekleri ve güçlü yönlerini keşfetmelerinin önemine dikkat çekildi. Seminerde ayrıca fikirlerin somut projelere dönüştürülmesi, özgüvenin geliştirilmesi ve hedef odaklı düşünme yöntemleri ele alındı. Katılımcılara kendi potansiyellerini nasıl değerlendirebileceklerine dair somut yol haritaları sunuldu.

iş hayatına hazırlık ve beceri odaklı yaklaşım:

Programda, yalnızca akademik bilginin yeterli olmadığı, kişisel farkındalık, girişimci bakış açısı ve problem çözme becerilerinin mesleki hayatta belirleyici olduğu vurgulandı. Öğrencilerin iş dünyasında karşılaşabilecekleri fırsatları görebilmeleri ve karşılaştıkları zorluklara çözüm üretebilmeleri için özgüven ve hedef belirleme yetilerinin geliştirilmesi gerektiği söylendi.

Seminer, katılımcılara kariyer hedeflerini netleştirme, fikirlerini projeye dönüştürme ve bireysel gelişim yollarını planlama konusunda farklı bakış açıları sundu. Kütahya OSB Müdürlüğü, bu tür eğitim faaliyetleriyle sanayi ile üniversite arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi ve gençleri iş dünyasına daha donanımlı bireyler olarak hazırlamayı amaçladığını bildirdi.

KÜTAHYA OSB’DEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KARİYER SEMİNERİ