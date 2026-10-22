Dolar 49,6232 +0,01%
Euro 55,8976 +0,16%
Bist 11.567,33 -0,08%
Altın Gram 6.562,61 -0,88%
EUR/USD 1,1244 +0,08%
Brent Petrol 111,52 +2,48%
--°

Kütahya OSB'de öğrenciler kariyer planlamasını öğreniyor

Kütahya OSB ve DPÜ iş birliğiyle düzenlenen seminerde Ayşe Görücü, öğrencilere kişisel farkındalık, özgüven ve kariyer planlaması eğitimi verdi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kütahya OSB'de öğrenciler kariyer planlamasını öğreniyor

sanayi-üniversite iş birliği kapsamında düzenlenen seminer

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) arasında imzalanan sanayi-üniversite iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri devam ediyor. Kütahya OSB Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda eğitmen Ayşe Görücü üniversite öğrencileriyle bir araya geldi ve kariyer yolculuğuna dair pratik öneriler paylaştı.

seminer içeriği ve öne çıkan konular:

Görücü, konuşmasında kişisel farkındalığın mesleki gelişimdeki rolüne vurgu yaptı. Öğrencilerin kendilerini tanımalarının, sahip oldukları yetenekleri ve güçlü yönlerini keşfetmelerinin önemine dikkat çekildi. Seminerde ayrıca fikirlerin somut projelere dönüştürülmesi, özgüvenin geliştirilmesi ve hedef odaklı düşünme yöntemleri ele alındı. Katılımcılara kendi potansiyellerini nasıl değerlendirebileceklerine dair somut yol haritaları sunuldu.

iş hayatına hazırlık ve beceri odaklı yaklaşım:

Programda, yalnızca akademik bilginin yeterli olmadığı, kişisel farkındalık, girişimci bakış açısı ve problem çözme becerilerinin mesleki hayatta belirleyici olduğu vurgulandı. Öğrencilerin iş dünyasında karşılaşabilecekleri fırsatları görebilmeleri ve karşılaştıkları zorluklara çözüm üretebilmeleri için özgüven ve hedef belirleme yetilerinin geliştirilmesi gerektiği söylendi.

Seminer, katılımcılara kariyer hedeflerini netleştirme, fikirlerini projeye dönüştürme ve bireysel gelişim yollarını planlama konusunda farklı bakış açıları sundu. Kütahya OSB Müdürlüğü, bu tür eğitim faaliyetleriyle sanayi ile üniversite arasındaki etkileşimi güçlendirmeyi ve gençleri iş dünyasına daha donanımlı bireyler olarak hazırlamayı amaçladığını bildirdi.

KÜTAHYA OSB’DEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KARİYER SEMİNERİ

KÜTAHYA OSB’DEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KARİYER SEMİNERİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gönüllüler Elazığ'da komşuluğun sıcaklığını turşuya dönüştürdü
images

Cumayeri'nde su kaynakları için teknik revizyon: bulanıklığa kalıcı müdahale
images

Dereköy'de şehit Fatih Seven için dualar yükseldi
images

Cumayeri'nde kadın çiftçiler tarıma ve kırsala katkılarını paylaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla ekipleri fethiye'de hakkında kesinleşmiş cezası olan firariyi yakaladı

Nilüfer'de piercing sonrası enfeksiyon, işletme hakkında adli süreç başlıyor

Manavgat'ta 'marka' tartışması sahil yolunda eyleme dönüştü

Parklar kamera ağıyla büyüyor: İnegöl'de güvenli park sayısı 45'e yükseldi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi