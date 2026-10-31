Kütahya OSB'ye üç yatırımın altyapı, lojistik ve teknik etkisi yerinde incelendi

Kütahya OSB yönetim kurulu saha incelemelerini tamamladı:

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, bölgenin sanayi altyapısını güçlendirmek ve sanayicilere sunulan hizmetleri geliştirmek amacıyla üç stratejik yatırımın saha çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelere Tolga Eskioğlu başkanlığında Başkan Vekili Ali Alper Olgun, yönetim kurulu üyeleri Süleyman Ölçer ve Ahmet Tava ile birlikte Kütahya OSB Müdürü Tunahan Ergin katıldı. Yönetim kurulu, saha ziyaretlerinde projelerin mevcut durumunu, uygulama süreçlerini ve hedeflenen katkılarını değerlendirdi.

atıksu arıtma tesisinde kapasite artışı:

İncelemelerin ilk konu başlığını, bölgenin çevresel altyapısını güçlendirmeye yönelik 2. ve 3. etap Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırım Projesi oluşturdu. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Dünya Bankası finansmanlı OSB Kredilendirme Projesi kapsamında hayata geçiriliyor. Hedef, tesisin günlük arıtma kapasitesini 15 bin metreküpe çıkarmak.

Mevcut tesisin işletmesini aksatmadan sürdürülmesi planlanan çalışmalarda modern arıtma teknolojileri, gelişmiş otomasyon sistemleri ve enerji verimliliği odaklı uygulamaların devreye alınması öngörülüyor. Yönetim kurulu, kapasite artışının hem mevcut işletmelerin ihtiyaçlarını hem de bölgeye gelecek yeni sanayi yatırımlarından doğacak atıksu talebini karşılayacak şekilde tasarlandığını vurguladı.

yükleme merkezi ile demiryolu bağlantısı:

Yönetim kurulunun gündemindeki ikinci proje, Kütahya OSB Yükleme Merkezi Projesi oldu. TCDD ile yapılan protokol kapsamında hayata geçirilmesi planlanan proje ile bölge sanayicilerinin demiryolu taşımacılığından daha etkin yararlanması amaçlanıyor. Planlanan yükleme merkezi, Alayunt Tren İstasyonu'na yaklaşık 1 kilometre mesafede konumlanıyor.

İltisak hattına yönelik teknik çizim ve proje çalışmaları tamamlanırken, güzergâhın belirli bölümlerinde hafriyat çalışmaları yürütülüyor. Kamulaştırma süreçleri ise ilgili kurumlarla koordinasyon halinde sürdürülüyor. Yönetim kuruluna yapılan sunumda, proje tamamlandığında işletmelerin demiryolu kullanımının artacağı; böylece lojistik maliyetlerin azalması, ihracat imkânlarının gelişmesi ve bölgenin ulusal-international pazarlara erişim kolaylığının artması beklendiği ifade edildi.

doğal gaz sayacı kalibrasyon merkezinde son durum:

Saha incelemelerinin bir diğer önemli başlığı, TR33 Bölgesi Evsel ve Sanayi Tipi Doğal Gaz Sayacı Kalibrasyon Merkezi (TR33-ESKAM) Projesi oldu. Kütahya OSB öncülüğünde yürütülen proje kapsamında 500 metrekarelik kapalı alanda kurulacak merkezde, evsel, ticari ve sanayi tipi doğal gaz sayaçlarının test ve kalibrasyon işlemlerinin yapılabilmesi için ileri teknoloji teknik altyapı planlandı.

İnşaat çalışmalarında %90 tamamlanma seviyesine ulaşıldığı bildirildi. Merkezin ilk işletme yılında yaklaşık 24 bin sayacın test ve kalibrasyonunu gerçekleştirmesi, ilerleyen dönemde ise yıllık kapasitenin 60 bin sayaca çıkarılması hedefleniyor. Projenin Kütahya merkezli başlayıp çevre illere ve ülkenin farklı bölgelerine hizmet vermesi planlanıyor.

başkanın değerlendirmesi ve gelecek hedefleri:

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, üç projenin bölgenin uzun vadeli gelişim hedefleri açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı. Eskioğlu, "Kütahya Organize Sanayi Bölgesi olarak gelişimi yalnızca yeni fabrikalar ve artan üretim kapasitesiyle değerlendirmiyoruz" diyerek güçlü altyapı, çevresel sürdürülebilirlik, gelişmiş lojistik imkânları ve teknik hizmetlerin bütünleşik katkısına dikkat çekti.

Eş zamanlı yürütülen yatırımların, sanayinin çevresel ihtiyaçlarını güvence altına almayı, işletmelerin lojistik gücünü artırmayı ve bölgeye yeni teknik uzmanlık alanları kazandırmayı hedeflediği belirtildi. Yönetim kurulu, projelerin planlanan zaman çizelgeleri ve bütçe çerçevesinde ilerlemesi için takibin süreceğini açıkladı.

Kütahya OSB yönetimi, saha incelemelerinde elde edilen bulguların uygulama adımlarına hızlıca yansıtılacağını ve yatırımların tamamlanmasıyla bölgenin çevre, lojistik ve teknik hizmet alanlarında önemli kazanımlar sağlayacağını bildirdi.

KÜTAHYA OSB’DE 3 STRATEJİK YATIRIM YERİNDE İNCELENDİ