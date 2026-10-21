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Kütahya tasarım teknokentinin büyüme rotası çizildi

Kütahya Tasarım Teknokent yönetimi, Eyüp Kahveci ve DPÜ Rektörü Süleyman Kızıltoprak'ın katılımıyla Ar-Ge, yatırım ve iş birliği olanaklarını görüştü.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kütahya tasarım teknokentinin büyüme rotası çizildi

Kütahya Tasarım Teknokent toplantısı

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak başkanlığında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Teknokentin gelecek planları ve mevcut faaliyetlerin etkinleştirilmesi ele alındı. Toplantıya ilgili kurumların temsilcileri de katılarak değerlendirmelere katkı sağladı.

Toplantıda ele alınan başlıklar:

Gündemde, Teknokent bünyesinde yürütülen çalışmaların durumu ile devam eden ve kabul edilen Ar-Ge projeleri yer aldı. Mevcut projelerin ilerleme raporları gözden geçirildi ve söz konusu projelerin kurumsal süreçlerle uyumlu şekilde yürütülmesine yönelik öneriler tartışıldı. Ayrıca yeni yatırım teklifleri detaylı şekilde değerlendirildi.

Gelişim hedefleri ve iş birliği vurgusu:

Toplantıda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ile Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine dair görüşler ön plana çıktı. Katılımcılar, Teknokent potansiyelinin daha verimli kullanılması için koordinasyon, kaynak yönetimi ve yatırım çekme stratejileri üzerine fikir alışverişinde bulundu. Karşılıklı değerlendirmelerin ardından, belirlenen gelişim hedefleri doğrultusunda yürütülecek faaliyetlerin planlanmasıyla toplantı sona erdi.

KÜTAHYA TASARIM TEKNOKENT’İN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

KÜTAHYA TASARIM TEKNOKENT’İN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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