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Kütahya'da dijital gönüllülüğün yeni adresi 'İyilik Var' tanıtıldı

Kütahya'da STK üyelerine tanıtılan 'İyilik Var' platformu, ihtiyaç sahiplerini gönüllüler, kurumlar ve işletmelerle dijital ortamda buluşturarak dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kütahya'da dijital gönüllülüğün yeni adresi 'İyilik Var' tanıtıldı

Kütahya'da 'İyilik Var' platformu tanıtıldı

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, 'İyilik Var' dijital gönüllülük platformunun amaçları ve çalışma sistemi üyelerle paylaşıldı. Toplantı, Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu üyelerine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Platformun amacı ve işleyişi:

Bilgilendirmede platformun temel hedefinin gönüllülük faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek olduğu vurgulandı. Katılımcılara platform aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların gönüllü kişiler, kurumlar ve işletmelerle dijital ortamda nasıl eşleştirileceği, başvuru ve destek süreçlerinin genel işleyişi anlatıldı.

Beklenen katkılar ve çağrı:

Sunumda, gönüllülük çalışmalarının toplumsal yardımlaşma üzerindeki etkisine dikkat çekilirken, platformun yerel aktörler arasında koordinasyon sağlaması ve yardım süreçlerini daha görünür kılması beklendi. Yetkililer, STK üyelerini ve yerel paydaşları platformu etkin kullanmaya davet ederek, dayanışma ağlarının güçlendirilmesinin önemini bir kez daha hatırlattı.

Toplantı özeti, katılımcılara platformun sunduğu imkanları tanıtmak ve Kütahya'da gönüllülük kültürünü genişletmek amacıyla düzenlendi; sunulan bilgiler doğrultusunda yerel işbirliklerinin artırılması hedefleniyor.

KÜTAHYA’DA &quot;İYİLİK VAR&quot; PLATFORMU TANITILDI

KÜTAHYA’DA "İYİLİK VAR" PLATFORMU TANITILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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