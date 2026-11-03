Genç kuaför adayları huzurevinde saç, cilt ve tırnak bakımı yaptı

Burhaniye'de mesleki eğitim öğrencilerinden anlamlı ziyaret

Atatürk Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında eğitim gören öğrenciler, Cumhuriyetin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Kenan Sucuoğlu Huzurevini ziyaret etti. Ziyarete 2 öğretmen ve 16 öğrenci katıldı; etkinlikte hem uygulamalı mesleki eğitim hem de sosyal dayanışma ön plana çıktı.

saha çalışması ve uygulamalar:

Ziyarete katılan erkek kuaförlüğü ve kadın kuaförlüğü dalları öğrencileri huzurevi sakinlerinin saç kesimlerini yaptı, cilt ve tırnak bakımı uyguladı. Öğrenciler, uygulama sırasında araç-gereç hijyenine dikkat ederken, öğretmenlerin gözetiminde profesyonel adımları uyguladılar. Ziyaret sırasında yaşlıların ellerini öpme ve sohbet geleneği de sürdürülerek kuşaklar arası iletişim güçlendirildi.

huzurevi sakinlerinin tepkisi:

Huzurevi sakinleri yapılan hizmetlerden memnun kaldı; ziyaret sırasında oluşan samimi atmosfer katılımcılar arasında olumlu karşılandı. Etkinlik, hem öğrencilerin mesleki deneyimini zenginleştirdi hem de huzurevi sakinlerine günlük bakımın ötesinde moral desteği sağladı.

Kenan Sucuoğlu Huzurevi Müdürü Fatma Cantekinler, ziyaretin sonunda öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek benzer etkinliklerin önemine vurgu yaptı. Okul ve huzurevi yetkilileri, bu tür iş birliklerinin sürekliliğinin sağlanması konusunda görüş birliğine vardı.

HUZUREVİ ZİYARETİ