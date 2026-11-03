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Elazığ'da yeni görevlilere yönelik KBRN hazırlık eğitimi

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, yeni personele 'İlk Müdahaleci Temel KBRN' eğitimi verdi; müdahale becerileri ve güvenlik bilinci kazandırıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Elazığ'da yeni görevlilere yönelik KBRN hazırlık eğitimi

eğitimin kapsamı:

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından göreve yeni başlayan personele yönelik İlk Müdahaleci Temel KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim programı kapsamında katılımcılara KBRN tehditleri ve bu tür olaylara müdahale esasları hakkında hem teorik hem de uygulamalı bilgiler aktarıldı.

verilen eğitim başlıkları:

Eğitimde, personelin olaylara hazırlığını artırmaya yönelik olarak kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, korunma yöntemleri, olay yeri güvenliği ve dekontaminasyon süreçleri detaylı şekilde ele alındı. Teorik sunumların yanı sıra uygulamalı çalışmalarla bilgilerin pekiştirilmesi hedeflendi.

hedeflenen kazanımlar:

Gerçekleştirilen eğitimle amaç, yeni göreve başlayan personelin KBRN olaylarına karşı bilgi ve müdahale becerilerinin geliştirilmesiydi. Eğitim sonucunda katılımcıların muhtemel afet ve acil durumlarda güvenli, hızlı ve etkin müdahale sağlayabilecek donanıma sahip olmaları hedeflendi.

ELAZIĞ’DA İLK MÜDAHALECİ TEMEL KBRN EĞİTİMİ

ELAZIĞ’DA İLK MÜDAHALECİ TEMEL KBRN EĞİTİMİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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