İnegöl’de uluslararası ticarette nitelikli işgücü yetiştirme programı başladı

Programın kapsamı:

İnegöl Belediyesi tarafından SOGEP desteği ve İMİDER iş birliğiyle hayata geçirilen Uluslararası Ticarette Nitelikli İşgücü Programının eğitimleri başladı. Programa 5-9 Ekim tarihlerinde başvurular alındı; yapılan mülakatların ardından 94 başvuru arasından 30 öğrenci kabul edildi. Eğitimler 31 Ekim-13 Aralık 2026 tarihleri arasında, 6 hafta ve toplam 80 saat olarak planlandı.

Eğitimleri Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUSEM) verecek; amaç gençlerin uluslararası ticaret alanında ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerle donatılması olarak açıklandı. Program, mesleki gelişim ve istihdam odaklı projeler arasında yer alıyor.

Katılımcılar ve ortaklıklar:

Programın ilk dersine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Arı, İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Bozkurt, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nedim İncebay, BEBKA Ajansı Program Yönetim Birimi Başkan Vekili Mehmet Üner, Mobilyacılar Odası Başkanı Yasin Altuntepe, İMİDER Başkanı Çağdaş Çelik ve İnegöl İşkur Müdürü Ahmet Baştürk katıldı.

Başkan Taban’ın mesajı:

Programın ilk dersine katılarak öğrencilerle bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gençlerin eğitimine, gelişimine ve istihdamına katkı sunacak projeleri önemsediklerini ifade etti. Başkan Taban, burada yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Burada güzel bir iş birliği var. İnegöl şehri, mayasında ticaret olan, geçmişinden itibaren ticaret özelliğini bugünlere getiren ender şehirlerden biri. İnegöl’de bir firma geçen yıl 25 milyon dolar ihracat yaptı. Erzurum şehri de bir Büyükşehir olarak 2026 yılında 26 milyon dolar ihracat yaptı. Yani bir vilayetin yaptığını İnegöl’de bir firma yapabiliyor. Tabi ki yeterli mi? Bizce yeterli değil. Ticaret Odamızın çok değerli çalışmaları var, sektör temsilcilerimizin çok kıymetli çalışmaları var. Eğitim ve akademik gelişim anlamında üniversitelerimizin çok kıymetli çalışmaları var. Biz güç birliği yaparak aslında şehrimizi bulunduğu noktadan daha iyi bir noktaya taşımak istiyoruz. Gençlerimizin de bu noktada hedefleri var. Hedeflerine ulaşmak için çabalıyorlar."

Taban, İnegöl için "İnegöl bir fırsat şehri. Kısa sürede gelip pozisyon alarak insanların hedeflerine ulaşması çok mümkün." ifadelerini kullandı ve organizasyonun gençlere nitelikli işgücü yetiştirme hedefiyle hayata geçirildiğini vurguladı. Tüm paydaşların katkısıyla programın bölge için uzun vadeli katma değer yaratması hedefleniyor.

İNEGÖL BELEDİYESİ TARAFINDAN SOGEP DESTEĞİ VE İMİDER İŞ BİRLİĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN ULUSLARARASI TİCARETTE NİTELİKLİ İŞGÜCÜ PROGRAMI'NDA EĞİTİMLER BAŞLADI. PROGRAMIN İLK DERSİNE KATILAN İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN, GENÇLERLE BİR ARAYA GELEREK BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ.