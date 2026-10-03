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Kütahya’da dönüşümün insan yüzü: Pazarlar'da yeni evlerine taşınanlar

Bakan Murat Kurum, Kütahya'nın Pazarlar ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını ve yeni konutlarına yerleşen vatandaşların görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kütahya’da dönüşümün insan yüzü: Pazarlar'da yeni evlerine taşınanlar

Kütahya’da kentsel dönüşüm görüntüleri paylaşıldı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma göre, projeyle riskli yapılar yenileniyor ve vatandaşlar güvenli konutlarına yerleştiriliyor.

saha ziyaretleri ve vatandaşların tepkisi:

Bakan Kurum, paylaşımında saha ziyaretlerine dair kısa görüntüler ile birlikte yerinde yapılan görüşmelere de yer verdi. Kurum görüntülere eşlik eden notunda şunları yazdı: "Kütahya’da Halime teyzeye, Ramazan abiye sorduk: Yeni evinizi beğendiniz mi? Cevabı her şeyi özetliyor. Bir kentsel dönüşüm projesi daha güzel anlatılamazdı".

görsellerin yansıttığı etki:

Paylaşılan kareler, projenin tamamlanan bölümlerinde yaşayanların yeni konutlarına taşınma anlarını ve sokak düzenlemelerini gösteriyor. Bakanın notu, dönüşümün yerel düzeyde nasıl algılandığına dair doğrudan bir tanıklık sunuyor ve çalışmanın gündelik yaşama etkisini vurguluyor.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, KÜTAHYA’DAN KENTSEL DÖNÜŞÜM...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, KÜTAHYA’DAN KENTSEL DÖNÜŞÜM GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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