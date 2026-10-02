Kütahya'da gençlere yönelik uyuşturucu ve siber suç farkındalık programı

Eğitim düzenlendi:

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri, üniversitenin Sosyal Hizmetler Bölümü öğrenci ve öğretmenlerine yönelik kapsamlı bir bilgilendirme eğitimi gerçekleştirdi. Programın amacı, gençlerin hem sokakta hem de dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesini sağlamaktı.

Program içeriği:

Eğitim kapsamında, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadeleye yönelik bilgilendirme yapıldı; ailelerin rolü vurgulanarak "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin mesajları paylaşıldı. Katılımcılara uyuşturucu kullanımının belirtileri, önleyici yaklaşımlar ve ihbar mekanizmaları hakkında açıklayıcı bilgiler sunuldu. Siber suçlara karşı verilen oturumlarda ise gençlerin çevrimiçi ortamlarda karşılaşabileceği tehditler ve güvenli davranışlar ele alındı.

UYUMA uygulaması ve hedefler:

Programda ayrıca vatandaşların uyuşturucu ve şüpheli durumları bildirebileceği UYUMA uygulamasının kullanımı tanıtıldı ve uygulamanın pratik işleyişi gösterildi. Jandarma ekipleri, bu tür araçların ihbarla mücadeledeki önemine dikkat çekerek, öğrencilerin ve öğretmenlerin uygulamayı doğru ve etkin şekilde kullanmalarını teşvik etti.

Gerçekleştirilen eğitimle hedeflenen, öğrencilerin hem madde bağımlılığı hem de siber tehditlere karşı farkındalıklarının artırılması ve gerektiğinde güvenli bildirim kanallarını kullanarak toplum güvenliğine katkı sağlamalarıdır. Jandarma yetkilileri, benzer eğitimlerin düzenli olarak sürdürülmesinin planlandığını belirtti.

KÜTAHYA’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE UYUŞTURUCU VE SİBER SUÇLARLA MÜCADELE EĞİTİMİ