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Kütahya'da huzurevinde dijital okuryazarlık eğitimi

Kütahya'daki huzurevinde verilen eğitimde sakinlere telefon ve internet dolandırıcılıkları, kişisel veri koruma ve güvenli internet kullanımı anlatıldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kütahya'da huzurevinde dijital okuryazarlık eğitimi

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde düzenlenen eğitimde, siber güvenlik ve dolandırıcılığa karşı korunma başlığı altında sakinlere temel dijital güvenlik bilgileri aktarıldı.

eğitimin içeriği:

Eğitim sırasında katılımcılara telefon ve internet dolandırıcılığına karşı alınabilecek önlemler, kişisel verilerin korunması ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. Anlatılanlar, günlük iletişim ve çevrim içi işlemlerde dikkat edilmesi gereken basit ama etkili adımlara odaklandı.

amaç ve önemi:

Gerçekleştirilen eğitimle amacı, huzurevi sakinlerinin dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi ve dolandırıcılık girişimlerine karşı daha dikkatli olmalarının sağlanması olarak açıklandı. Program, katılımcıların kendilerini koruma bilincini güçlendirmeyi hedefliyor ve pratik öneriler sunuyor.

KÜTAHYA’DA HUZUREVİ SAKİNLERİNE SİBER GÜVENLİK VE DOLANDIRICILIK EĞİTİMİ

KÜTAHYA’DA HUZUREVİ SAKİNLERİNE SİBER GÜVENLİK VE DOLANDIRICILIK EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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