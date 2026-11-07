Kütahya'da huzurevinde dijital okuryazarlık eğitimi

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevinde düzenlenen eğitimde, siber güvenlik ve dolandırıcılığa karşı korunma başlığı altında sakinlere temel dijital güvenlik bilgileri aktarıldı.

eğitimin içeriği:

Eğitim sırasında katılımcılara telefon ve internet dolandırıcılığına karşı alınabilecek önlemler, kişisel verilerin korunması ve güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. Anlatılanlar, günlük iletişim ve çevrim içi işlemlerde dikkat edilmesi gereken basit ama etkili adımlara odaklandı.

amaç ve önemi:

Gerçekleştirilen eğitimle amacı, huzurevi sakinlerinin dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi ve dolandırıcılık girişimlerine karşı daha dikkatli olmalarının sağlanması olarak açıklandı. Program, katılımcıların kendilerini koruma bilincini güçlendirmeyi hedefliyor ve pratik öneriler sunuyor.

KÜTAHYA’DA HUZUREVİ SAKİNLERİNE SİBER GÜVENLİK VE DOLANDIRICILIK EĞİTİMİ