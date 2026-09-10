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Kütahya'da mesleki eğitimde sektörle bağlar güçlendirilecek

Mesleki Eğitim Planlama Toplantısı'nda Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğü, meslek liselerinin sektörle entegrasyonu ve istihdama hazırlığını yeni stratejilerle ele aldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kütahya'da mesleki eğitimde sektörle bağlar güçlendirilecek

Kütahya'da mesleki eğitimde sektörle bağlar güçlendirilecek

Kütahya'da mesleki eğitimin niteliğini artırmak ve öğrencileri iş hayatına daha etkin hazırlamak amacıyla kapsamlı planlamalar yapıldı. Mesleki Eğitim Planlama Toplantısı İl Millî Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz başkanlığında, meslek lisesi müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

toplantıda öne çıkan başlıklar:

Gündemde İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün yeni döneme yönelik stratejik eylem planı vardı. Toplantıda, mesleki eğitime erişimin artırılması, öğrencilerin iş piyasasına hazırlanması ve eğitim ortamlarının iyileştirilmesi gibi temel başlıklar ayrıntılı olarak ele alındı. Özellikle öğrencilerin eğitim sürecinden doğrudan iş hayatına geçişini kolaylaştıracak sektöre entegre eğitim modellerine vurgu yapıldı.

Katılımcılar, okullar ile yerel ve bölgesel sektör arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi adına yeni iş birliği modelleri ve protokoller üzerinde durdu. Bu yaklaşımın, öğrencilerin hem mesleki becerilerini hem de istihdam olanaklarını artıracağı değerlendirildi.

uygulama ve izleme süreçleri:

Toplantıda, oluşturulacak iş birliği protokollerinin uygulanması ve uyum süreçlerinin nasıl izleneceği tartışıldı. Okul-sanayi iş birliğinin sürdürülebilir olması için izleme mekanizmaları ve geri bildirim kanallarının kurulması gerektiği belirtildi. Ayrıca eğitim ortamlarının fiziksel ve pedagojik açıdan iyileştirilmesine yönelik adımların planlandığı ifade edildi.

Yetkililer, mesleki eğitimde kaliteyi yükseltmeye ve öğrencilerin sektörle daha güçlü bağ kurmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Çalışmaların uygulanmasıyla birlikte meslek liselerinin hem erişilebilirliği hem de mezunlarının istihdam edilebilirliği hedefleniyor.

KÜTAHYA’DA MESLEK LİSELERİ İÇİN YENİ DÖNEM: SEKTÖRLE İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

KÜTAHYA’DA MESLEK LİSELERİ İÇİN YENİ DÖNEM: SEKTÖRLE İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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