Dolar 49,6232 +0,01%
Euro 55,8976 +0,16%
Bist 11.567,33 -0,08%
Altın Gram 6.562,61 -0,88%
EUR/USD 1,1244 +0,08%
Brent Petrol 111,52 +2,48%
--°

Kütahya'da minik vazolardan yükselen dev eser: 6 aylık ustalık ürünü

Çini ustası Mustafa Oruç, oğlu Abdullah ile yaklaşık 500 adet 3 cm'lik vazoyu 6 ayda birleştirerek Kütahya çini geleneğine yeni bir eser kazandırdı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:35

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kütahya'da minik vazolardan yükselen dev eser: 6 aylık ustalık ürünü

bir hayalin parçalardan yükselişi:

Kütahya’da çini ustası Mustafa Oruç, oğlu Abdullah Oruç ile birlikte yaklaşık 500 adet, her biri 3 santimetre büyüklüğünde minik vazoyu bir araya getirerek sıra dışı bir vazo ortaya çıkardı. Çalışma, üretimden birleştirmeye kadar yaklaşık 6 ay sürdü ve süreç boyunca birçok deneme, kırılma ve yöntem değişikliği yaşandı. Eser; hem teknik zorluğu hem de Kütahya çini geleneğine getirdiği farklı yorum nedeniyle dikkat çekiyor.

üretim ve birleştirme süreci:

Projenin ilk aşaması, yüzlerce küçük parçanın tek tek üretilmesiyle başladı. Her bir vazonun ayrı ayrı hazırlanması, işlenmesi, kurutulması ve birleştirme aşamasına uygun hale getirilmesi gerekiyordu. Üretim hattı, eş zamanlı yürütülen birkaç aşamadan oluşuyordu: bir bölümde vazolar şekillendiriliyor, diğer bölümde kurutuluyor veya sır işlemine hazırlanıyordu. Bu eş zamanlı akış, çalışma sürecinin daha verimli ilerlemesini sağladı ancak birleştirme sırasında yeni zorluklar doğurdu.

İlk denemelerde bazı parçaların kırılması ve alt bölümde çökme gibi yapısal sorunlar görüldü. Bu sorunlar ustayı yöntemini yeniden değerlendirmeye itti. İlk olarak beş sıra halinde ilerlemeyi denedi ancak alt katmanda çökme meydana gelince çalışma şeklini değiştirdi. Ardından her gün bir sıra ekleyerek ilerleme yöntemini benimsedi; böylece ağırlığın dağılımı daha kontrollü oldu ve parçaların sağlam kalması sağlandı. Süreç boyunca her denemenin yeni bir bilgi sağladığını belirten Oruç, hataların sürecin doğal bir parçası olduğunu vurguladı.

aile desteği ve tanıtım:

Çalışmanın tamamlanmasında ailenin katkısı belirleyici oldu. Mustafa Oruç, en büyük destekçilerinin çocukları olduğunu söyledi; özellikle oğlu Abdullah ve kızı üretim, paketleme ve birleştirme aşamalarında yardımcı oldu. Abdullah aynı zamanda eserin fotoğraflanması, çekim ve sosyal medyada paylaşılma sürecinin de sorumluluğunu üstlendi.

Abdullah’ın hazırladığı tanıtım videosu, çekim, kurgu ve seslendirme dahil olmak üzere tüm aşamaları kapsıyor. Video, sosyal medyada beklenenden fazla etkileşim aldı; yorumlar, beğeniler ve eserin fiyatını soran paylaşımlar oldu. Ancak aile, bu ilk çalışma nedeniyle eseri hemen satışa çıkarmayı tercih etmedi; eserin öncelikle muhafaza edilmesi ve sonraki benzer çalışmalar için referans olması planlanıyor.

Mustafa Oruç meslek hayatına 1989 yılında çıraklık okuluna başlamasıyla girdiğini ve yılların deneyimini farklı projelerle zenginleştirmek istediğini ifade etti. Bu çalışma için maddi bir beklenti taşımadığını, esas amacın Kütahya’da daha önce denenmemiş bir eser ortaya koymak olduğunu belirtti. Çalışmanın ona manevi bir karşılık verdiğini ve çevresinden gelen olumlu tepkilerin ayrıca motive ettiğini söyledi.

Ortaya çıkan eser, küçük parçaların sabırla ve ustalıkla birleştirilmesinin bir sonucu olarak hem teknik bir başarı hem de yerel çini sanatına getirilen bir yenilik örneği olarak görüldü. Baba-oğulun ortak emeğiyle tamamlanan vazo, ilerleyen dönemlerde benzer yaklaşımların seri üretime dönüştürülmesi ya da farklı projelere ilham vermesi açısından önem taşıyor.

Sonuç olarak, Kütahya çini geleneğine özgün bir katkı sunan bu çalışma, küçük parçaların ustalıkla birleştirilmesiyle büyük bir değere dönüştüğünü gösterdi ve usta Mustafa Oruç ile oğlu Abdullah için yeni projelere kapı araladı.

KÜTAHYALI ÇİNİ USTASI MUSTAFA ORUÇ, OĞLU ABDULLAH ORUÇ İLE BİRLİKTE YAKLAŞIK 500 ADET 3...

KÜTAHYALI ÇİNİ USTASI MUSTAFA ORUÇ, OĞLU ABDULLAH ORUÇ İLE BİRLİKTE YAKLAŞIK 500 ADET 3 SANTİMETRELİK MİNİK VAZOYU BİR ARAYA GETİREREK BÜYÜK BİR VAZO ORTAYA ÇIKARDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kızılcabölük'te imeceyle hayat bulan 650 yıllık Çarpına pekmezi
images

Diyarbakır'da sinema şöleni: 4. Avrupa günleri perdelerini açtı
images

İzmir'de dostluk tınıları: Yaşar Üniversitesi Senfoni Orkestrası Bernardo Santos...
images

Troya’nın katmanlarından ses ve sima: 2.800 yıllık flüt ile 4.500 yıllık heykel...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla ekipleri fethiye'de hakkında kesinleşmiş cezası olan firariyi yakaladı

Nilüfer'de piercing sonrası enfeksiyon, işletme hakkında adli süreç başlıyor

Manavgat'ta 'marka' tartışması sahil yolunda eyleme dönüştü

Parklar kamera ağıyla büyüyor: İnegöl'de güvenli park sayısı 45'e yükseldi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi