Kütahya'da minik vazolardan yükselen dev eser: 6 aylık ustalık ürünü

bir hayalin parçalardan yükselişi:

Kütahya’da çini ustası Mustafa Oruç, oğlu Abdullah Oruç ile birlikte yaklaşık 500 adet, her biri 3 santimetre büyüklüğünde minik vazoyu bir araya getirerek sıra dışı bir vazo ortaya çıkardı. Çalışma, üretimden birleştirmeye kadar yaklaşık 6 ay sürdü ve süreç boyunca birçok deneme, kırılma ve yöntem değişikliği yaşandı. Eser; hem teknik zorluğu hem de Kütahya çini geleneğine getirdiği farklı yorum nedeniyle dikkat çekiyor.

üretim ve birleştirme süreci:

Projenin ilk aşaması, yüzlerce küçük parçanın tek tek üretilmesiyle başladı. Her bir vazonun ayrı ayrı hazırlanması, işlenmesi, kurutulması ve birleştirme aşamasına uygun hale getirilmesi gerekiyordu. Üretim hattı, eş zamanlı yürütülen birkaç aşamadan oluşuyordu: bir bölümde vazolar şekillendiriliyor, diğer bölümde kurutuluyor veya sır işlemine hazırlanıyordu. Bu eş zamanlı akış, çalışma sürecinin daha verimli ilerlemesini sağladı ancak birleştirme sırasında yeni zorluklar doğurdu.

İlk denemelerde bazı parçaların kırılması ve alt bölümde çökme gibi yapısal sorunlar görüldü. Bu sorunlar ustayı yöntemini yeniden değerlendirmeye itti. İlk olarak beş sıra halinde ilerlemeyi denedi ancak alt katmanda çökme meydana gelince çalışma şeklini değiştirdi. Ardından her gün bir sıra ekleyerek ilerleme yöntemini benimsedi; böylece ağırlığın dağılımı daha kontrollü oldu ve parçaların sağlam kalması sağlandı. Süreç boyunca her denemenin yeni bir bilgi sağladığını belirten Oruç, hataların sürecin doğal bir parçası olduğunu vurguladı.

aile desteği ve tanıtım:

Çalışmanın tamamlanmasında ailenin katkısı belirleyici oldu. Mustafa Oruç, en büyük destekçilerinin çocukları olduğunu söyledi; özellikle oğlu Abdullah ve kızı üretim, paketleme ve birleştirme aşamalarında yardımcı oldu. Abdullah aynı zamanda eserin fotoğraflanması, çekim ve sosyal medyada paylaşılma sürecinin de sorumluluğunu üstlendi.

Abdullah’ın hazırladığı tanıtım videosu, çekim, kurgu ve seslendirme dahil olmak üzere tüm aşamaları kapsıyor. Video, sosyal medyada beklenenden fazla etkileşim aldı; yorumlar, beğeniler ve eserin fiyatını soran paylaşımlar oldu. Ancak aile, bu ilk çalışma nedeniyle eseri hemen satışa çıkarmayı tercih etmedi; eserin öncelikle muhafaza edilmesi ve sonraki benzer çalışmalar için referans olması planlanıyor.

Mustafa Oruç meslek hayatına 1989 yılında çıraklık okuluna başlamasıyla girdiğini ve yılların deneyimini farklı projelerle zenginleştirmek istediğini ifade etti. Bu çalışma için maddi bir beklenti taşımadığını, esas amacın Kütahya’da daha önce denenmemiş bir eser ortaya koymak olduğunu belirtti. Çalışmanın ona manevi bir karşılık verdiğini ve çevresinden gelen olumlu tepkilerin ayrıca motive ettiğini söyledi.

Ortaya çıkan eser, küçük parçaların sabırla ve ustalıkla birleştirilmesinin bir sonucu olarak hem teknik bir başarı hem de yerel çini sanatına getirilen bir yenilik örneği olarak görüldü. Baba-oğulun ortak emeğiyle tamamlanan vazo, ilerleyen dönemlerde benzer yaklaşımların seri üretime dönüştürülmesi ya da farklı projelere ilham vermesi açısından önem taşıyor.

Sonuç olarak, Kütahya çini geleneğine özgün bir katkı sunan bu çalışma, küçük parçaların ustalıkla birleştirilmesiyle büyük bir değere dönüştüğünü gösterdi ve usta Mustafa Oruç ile oğlu Abdullah için yeni projelere kapı araladı.

KÜTAHYALI ÇİNİ USTASI MUSTAFA ORUÇ, OĞLU ABDULLAH ORUÇ İLE BİRLİKTE YAKLAŞIK 500 ADET 3 SANTİMETRELİK MİNİK VAZOYU BİR ARAYA GETİREREK BÜYÜK BİR VAZO ORTAYA ÇIKARDI.