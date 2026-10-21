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Kütahya'da öğrenciler kahramanlarla bir araya geldi

Kütahya Fuatpaşa Ortaokulu'nda düzenlenen 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları'nda öğrenciler, şehit aileleri ve gazilerden vatan sevgisi ve milli-manevi değerleri dinledi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kütahya'da öğrenciler kahramanlarla bir araya geldi

Kütahya Fuatpaşa Ortaokulu'nda anlamlı buluşma

Kütahya Fuatpaşa Ortaokulu öğrencileri, 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' kapsamında şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Etkinlik, Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi.

Program içeriği:

Buluşmada şehit aileleri ve gaziler, yaşadıkları deneyimleri ve kahramanlık hatıralarını öğrencilerle paylaştı. Konuşmalarda vatan sevgisi, milli ve manevi değerler ile ilgili kişisel anekdotlar yer aldı; öğrenciler soru yönelterek doğrudan iletişim kurma fırsatı buldu.

Hedeflenen farkındalık:

Programın amacı, öğrencilerin tarihi ve milli değerler konusunda bilinçlenmesini sağlamak olarak açıklandı. Etkinlik, genç nesillerde vatan sevgisinin pekişmesi ile birlikte şehit aileleri ve gazilere yönelik duyarlılığın artmasına katkı hedefliyor.

Okul yönetimi ve koordinasyonu sağlayan kurum, bu tür buluşmaların birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini ve toplum bilincine olumlu etkiler yaptığını vurguladı. Öğrencilerin etkinlikten edindikleri izlenimlerin, eğitim yaşamına olumlu yansımaları bekleniyor.

KÜTAHYA’DA ÖĞRENCİLER ŞEHİT AİLESİ VE GAZİLERLE BULUŞTU

KÜTAHYA’DA ÖĞRENCİLER ŞEHİT AİLESİ VE GAZİLERLE BULUŞTU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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