Kütahya'da Rüstem Paşa Sokağı çevresinde sanat sokağı açıldı

Kütahya'da sanat sokağı hizmete girdi

Kütahya Belediyesi ile Kütahya Kent Konseyi'nin ortak projesi olarak hayata geçirilen Sanat Sokağı, düzenlenen törenle açılarak kentin kültürel ve sanatsal faaliyetlerine yeni bir mekân kazandırdı. Rüstem Paşa Sokağı'nda, Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi çevresinde oluşturulan alan; sergi, atölye ve açık hava etkinliklerine uygun olarak tasarlandı.

fiziki düzenlemeler ve sunulan olanaklar:

Sanat Sokağı'nda estetik ve işlevselliği artırmak amacıyla kapsamlı düzenlemeler yapıldı. Sokaktaki kemerler özel aydınlatmalarla vurgulandı, merkezin dış cephesi gece görünürlüğüne uygun biçimde ışıklandırıldı. Merkezin giriş kısmı olumsuz hava koşullarına karşı korunaklı hale getirilirken, atölye ve etkinlik kullanımı için 15 ahşap stand hazırlandı.

Ayrıca alana, sanatçıların desenleriyle renklendirilen saksılar yerleştirildi; zemin ve geçiş düzenlemelerinde kilit taşı ve merdiven düzenlemeleriyle erişim koşulları iyileştirildi. Kültür ve Sanat Merkezi'nin duvarları da sanatçıların çalışmalarıyla renklendirilerek açık sergi alanı işlevi güçlendirildi.

kentin kültürel yaşamına beklenen katkı:

Açılışta konuşan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, kentin köklü tarihi ve kültürel mirasına atıf yaparak, sanatın kent yaşamında daha görünür olması gerektiğini vurguladı. Kahveci, "Böylesine güçlü bir mirasa sahip olan Kütahya’mızda sanatın kendisine daha fazla yer bulması lazım. Sanatçılarımızın üretimlerini ortaya koyabilmesi ve bu birikimleri vatandaşlarımızla buluşturabilmesi, turizme katkısını artırabilmesi son derece kıymetlidir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Sanat Sokağı’mızı da bu anlayışla hayata geçirdik" dedi.

Kütahya Kent Konseyi Kültür ve Sanat Merkezi Başkanı Sebahat Sarıoğlu ise Sanat Sokağı'nın sanatçılar için yeni ve önemli bir alan oluşturduğunu belirterek, "Sanat dört duvar arasına, atölyelere, galerilere sığıp hapsedilemeyecek kadar evrenseldir. Sanatın bu evrenselliğini de burada biz özgürlüğe kavuşturmuş oluyoruz bir nevi. Her ilde olduğu gibi bizim de artık bir sanat merkezimiz, Sanat Sokağı’mız var. Mutluyuz, gururluyuz sanatçılar olarak. Bu Sanat Sokağı’nda resim, müzik, yeteneklerin hepsinin sesi birleşecek. Sanatın değişik dalları bir araya gelecek" şeklinde konuştu.

Sarıoğlu ayrıca Sanat Sokağı'nın yalnızca kent merkezindeki sanatçılara değil, ilçelerden, köylerden ve şehir dışından çalışan sanatçılara da açık olacağını, farklı disiplinlerden isimlerin burada sanatseverlerle buluşacağını aktardı.

Yetkililer, Sanat Sokağı'nın çocuklar ve gençler başta olmak üzere her yaştan vatandaşı sanatla buluşturmayı, düzenlenecek sergiler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle kentin sosyal hayatına canlılık katmayı hedeflediğini belirtiyor. Açılan alanın hem üretim hem de buluşma mekânı olarak kentin kültürel kimliğine katkı sağlaması bekleniyor.

KÜTAHYA BELEDİYESİ VE KÜTAHYA KENT KONSEYİ İŞ BİRLİĞİYLE OLUŞTURULAN SANAT SOKAĞI, DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI.